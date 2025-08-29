Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Yemen mang 3 ‘trọng pháo’ đấu U.23 Việt Nam tại sân Việt Trì: Thầy Kim ‘soi’ kỹ

Linh Nhi
Linh Nhi
29/08/2025 10:07 GMT+7

Đội U.23 Yemen – đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé dự VCK U.23 châu Á 2026 với U.23 Việt Nam – đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại diễn ra tại Việt Trì (Phú Thọ).

Nhân sự U.23 Yemen có gì đáng chú ý?

Cả 3 tiền đạo mà đội bóng Tây Á U.23 Yemen đăng ký đều là tuyển thủ quốc gia.

Đó là Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous – những gương mặt vừa khoác áo đội tuyển Yemen tại loạt trận FIFA Days tháng 6.2025 gặp Bhutan và Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2027

U.23 Yemen mang 3 'trọng pháo' đấu U.23 Việt Nam tại sân Việt Trì: Thầy Kim 'soi' kỹ- Ảnh 1.

Tiền đạo Hamza Mahrous của U.23 Yemen

Tiền đạo Hamza Mahrous của U.23 Yemen

Ảnh: VFF

Trong số này, Hamza Mahrous được đánh giá nổi bật khi mới 19 tuổi nhưng đã là lựa chọn số 3 trên hàng công của đội tuyển quốc gia.

Để chuẩn bị cho vòng loại, thầy trò HLV Amin Al Suneini đã có quá trình tập huấn kỹ lưỡng. Đội đóng quân rèn luyện tại thành phố Marib (Yemen), trước khi sang Fujairah (UAE) tập huấn và thi đấu giao hữu với một số CLB trong nước cũng như tại UAE. 

Kết quả các trận đấu này không được tiết lộ nhằm bảo mật về chuyên môn.

Trong danh sách tham dự vòng loại U.23 châu Á 2026, U.23 Yemen chỉ có một cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan (đang chơi bóng tại Ả Rập Xê Út). 

U.23 Yemen mang 3 'trọng pháo' đấu U.23 Việt Nam tại sân Việt Trì: Thầy Kim 'soi' kỹ- Ảnh 2.

U.23 Yemen mang 3 'trọng pháo' đấu U.23 Việt Nam tại sân Việt Trì: Thầy Kim 'soi' kỹ- Ảnh 3.

Lịch thi đấu bảng C

Lịch thi đấu bảng C

22 cầu thủ còn lại đều đang khoác áo các CLB trong nước. Truyền thông Yemen cũng cho biết, HLV Al Suneini từng bày tỏ mong muốn triệu tập chân sút 17 tuổi Adel Abbas Qasem – tài năng trẻ được đánh giá giàu triển vọng – nhưng không được chấp thuận do cầu thủ này phải tập trung cùng đội U.20 Yemen dự giải U.20 Tây Á 2025.

Theo kế hoạch, U.23 Yemen sẽ di chuyển từ Dubai và có mặt tại Hà Nội vào đầu giờ chiều 31.8, sau đó tiếp tục hành trình đến Việt Trì. 

Tại bảng đấu, đội bóng Tây Á lần lượt gặp U.23 Singapore (3.9), U23 Bangladesh (6.9) và U.23 Việt Nam (9.9).

Danh sách U.23 Yemen tham dự vòng loại U.23 châu Á 2026:

Thủ môn: Osama Ali Ahmed Makraf, Mabrouk Kamel Mabrouk bin Talib, Muhammad Ramadan Shuey Jumaan

Hậu vệ: Ahmed Muhammad Al-Badawi, Faisal Muhammad Maarouf, Muhammad Saleh Al-Batoul, Imad Hamoud Al-Judeimah, Nasser Hammadi Al-Asabi, Hashem Fouad Al-Khalaqi, Ali Khalid Al-Daqeen, Muhammad Naji Al-Qashmi

Tiền vệ: Anwar Hussein Al-Tariqi, Muhammad Khalid Muqbel, Hisham Ahmed Balabil, Muhammad Radi Wadi, Mamdouh Saleh bin Ajaj, Nasser Abu Bakr Saleh

Tiền đạo: Hamza Mahrous, Abdulaziz Masnoum, Abdulrahman Al-Shami, Omar Al-Kathiri, Qassem Al-Sharafi, Muhammad Issam Al-Awami

