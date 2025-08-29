CLB CA TP.HCM hồi sinh ngọn lửa trên khán đài sân Thống Nhất!

Ngọn cờ CLB CA TP.HCM mạnh mẽ tung bay bất chấp cơn mưa trắng trời trên sân Thống Nhất Ảnh: Đồng Nguyên Khang

CLB CA TP.HCM toàn thắng trên sân Thống Nhất

Đêm 28.8, CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) đã tìm lại mạch thắng ở V-League 2025 - 2026 khi đánh bại HAGL với tỷ số 1-0, nhờ pha lập công của tiền đạo Endrick ở phút 41, qua đó trở lại nhóm đầu trong tốp 6.

Highlight CLB Công an TP.HCM 1-0 HAGL: Tiến sát tốp đầu BXH

Đặc biệt, đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của CLB CA TP.HCM trên sân Thống Nhất, giúp họ duy trì tỷ lệ toàn thắng 100% trên sân nhà. Rất nhanh chóng, sân Thống Nhất đã trở thành điểm tựa đặc biệt của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Sau trận khai mạc kín đặc chỗ ngồi, đêm 28.8 vừa qua sân Thống Nhất đón đến 6.000 khán giả trực tiếp ủng hộ trận đấu, số lượng rất đáng kể trong cảnh mưa to trắng trời. Nhiều CĐV thậm chí không mặc áo mưa vẫn cổ vũ suốt cả trận cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Tiến Linh và Utzig chia vui sau bàn thắng của Endrick Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, rất đông người hâm mộ người ướt sũng vẫn tranh thủ nán lại để chung vui và động viên đội bóng. Ngược lại, HLV Lê Huỳnh Đức cùng BHL và tập thể các cầu thủ chủ động tiến đến bày tỏ lòng cảm ơn.

Hình ảnh đó khiến không ít khán giả yêu bóng đá TP.HCM xúc động vì từ rất lâu rồi, mối liên kết giữa CĐV và các đội bóng thành phố thi đấu trên sân Thống Nhất vẫn luôn thiếu một sợi dây cảm xúc mật thiết nào đó.

Nếu phải quay ngược thời gian, phải trở lại những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước hoặc đầu những năm 2000, khi sân Thống Nhất luôn hừng hực lửa chiến đấu với những cái tên hùng mạnh như CLB CA TP.HCM, Cảng Sài Gòn, Hải Quan trước khi họ lùi lại vì điều kiện lịch sử.

Sân Thống Nhất đang hồi sinh trở lại

Nhiều CĐV đội mưa xem CLB CA TP.HCM gặp HAGL ảnh: Khả Hòa

Những đội bóng sau đó như Navibank Sài Gòn, Sài Gòn Xuân Thành, Sài Gòn FC, CLB TP.HCM… có những nỗ lực nhất định, nhưng vì nhiều lý do vẫn chưa thể nào nối lại được những cảm xúc gắn bó mật thiết để nhận sự thừa nhận từ người hâm mộ thành phố.

Phải đến mùa bóng này, sau 20 năm chờ đợi người hâm mộ TP.HCM đang dần tìm lại cảm xúc, thắp lên ngọn lửa cổ vũ từ các khán đài sân Thống Nhất dù phải thừa nhận thẳng thắn với nhau rằng CLB CA TP.HCM vẫn còn khoảng cách với nhóm đua vô địch.

Mấu chốt nằm ở sự trở lại của thương hiệu CLB CA TP.HCM từng gắn bó với nhiều thế hệ thanh niên thành phố vài chục năm trước, với biểu tượng là người thủ lĩnh Lê Huỳnh Đức. Tập thể đội bóng cũng không có nhiều cầu thủ sinh ra ở thành phố, nhưng CĐV nhìn thấy sự đồng lòng của cả tập thể.

CLB CA TP.HCM đang cố gắng từng trận nhờ nền tảng sức mạnh tập thể ảnh: Khả Hòa

Giấc mơ CLB CA TP.HCM có những cầu thủ do mình đào tạo sẽ là bài toán dài hạn, phải chờ những đầu tư bài bản trong nhiều năm. Cách người hâm mộ thành phố đội mưa ủng hộ CLB CA TP.HCM cho thấy hóa ra bà con vẫn "thoáng" hơn nhiều chúng ta vẫn nghĩ.

Điều quan trọng là CĐV TP.HCM đang cảm nhận được nỗ lực của cả một tập thể đang muốn gầy dựng lại một thương hiệu nổi bật "made in TP.HCM", với tiêu chí rất rõ ràng là dựa trên sức mạnh tập thể, lối chơi tận chiến và đặc biệt là: thực sự tôn trọng khán giả.

Mùa giải còn dài, CLB CA TP.HCM còn đối diện nhiều thách thức. Hy vọng rằng ngọn lửa giữa đội bóng và người hâm mộ sẽ được chung tay bảo vệ, nuôi dưỡng lớn mạnh hơn theo thực lực của CLB, tìm lại sức mạnh chinh phục xứng đáng vị thế hào hùng của bóng đá thành phố.