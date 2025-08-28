Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL chìm sâu khi chưa biết thắng, sắp đua trụ hạng

Đội Công an TP.HCM và Công an Hà Nội tạo ấn tượng ở V-League 2025-2026

Trên sân Thống Nhất, đội Công an TP.HCM đánh bại CLB HAGL với tỷ số sít sao 1-0. Với 3 điểm có được trên sân nhà, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có tổng cộng 6 điểm, xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó đội HAGL vẫn chưa nếm mùi chiến thắng, khi có 1 điểm (1 hòa, 2 thua), nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng V-League.

Đội Công an TP.HCM (áo đỏ) đánh bại CLB HAGL trên sân Thống Nhất ẢNH: KHẢ HÒA

Trên sân Hàng Đẫy, đội Công an Hà Nội vượt qua CLB Hà Nội với tỷ số 4-2. Kết quả này giúp thầy trò HLV Mano Polking duy trì thành tích bất bại (2 thắng, 1 hòa), đạt 7 điểm, vươn lên nhì bảng xếp hạng. Trái lại CLB Hà Nội chỉ có vỏn vẹn 1 điểm (2 thua, 1 hòa) nên xếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Nguyễn Quang Hải cùng đội Công an Hà Nội vượt qua CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, qua đó vươn lên hạng nhì trên bảng xếp hạng V-League ẢNH: MINH TÚ

V-League 2025-2026 chứng kiến hàng loạt bất ngờ trong 3 vòng đấu đầu tiên với việc đội tân binh Ninh Bình thi đấu cực kỳ ấn tượng, độc chiếm ngôi đầu sau 3 trận toàn thắng, đạt 9 điểm. Các đội Hải Phòng, Nam Định, Hà Tĩnh, Công an TP.HCM cũng để lại ấn tượng khi cùng có 6 điểm, nằm ở tốp đầu. Trong khi đó nhóm các đội Thanh Hóa, Đà Nẵng, HAGL, Hà Nội mới có 1 điểm, nằm ở nhóm cuối bảng và phải nỗ lực để trở lại trong những vòng đấu tới.

Bảng xếp hạng vòng 3 V-League 2025-2026:



