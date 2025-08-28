Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL chìm sâu khi chưa biết thắng, sắp đua trụ hạng

Hoàng Lê
Hoàng Lê
28/08/2025 21:37 GMT+7

Hôm nay V-League 2025-2026 diễn ra 2 cặp đấu hấp dẫn của vòng 3, qua đó tạo nên cục diện mới trên bảng xếp hạng.

Đội Công an TP.HCM và Công an Hà Nội tạo ấn tượng ở V-League 2025-2026

Trên sân Thống Nhất, đội Công an TP.HCM đánh bại CLB HAGL với tỷ số sít sao 1-0. Với 3 điểm có được trên sân nhà, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có tổng cộng 6 điểm, xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó đội HAGL vẫn chưa nếm mùi chiến thắng, khi có 1 điểm (1 hòa, 2 thua), nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng V-League.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL chìm sâu khi chưa biết thắng, sắp đua trụ hạng- Ảnh 1.

Đội Công an TP.HCM (áo đỏ) đánh bại CLB HAGL trên sân Thống Nhất

ẢNH: KHẢ HÒA

Trên sân Hàng Đẫy, đội Công an Hà Nội vượt qua CLB Hà Nội với tỷ số 4-2. Kết quả này giúp thầy trò HLV Mano Polking duy trì thành tích bất bại (2 thắng, 1 hòa), đạt 7 điểm, vươn lên nhì bảng xếp hạng. Trái lại CLB Hà Nội chỉ có vỏn vẹn 1 điểm (2 thua, 1 hòa) nên xếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL chìm sâu khi chưa biết thắng, sắp đua trụ hạng- Ảnh 2.

Nguyễn Quang Hải cùng đội Công an Hà Nội vượt qua CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, qua đó vươn lên hạng nhì trên bảng xếp hạng V-League

ẢNH: MINH TÚ

V-League 2025-2026 chứng kiến hàng loạt bất ngờ trong 3 vòng đấu đầu tiên với việc đội tân binh Ninh Bình thi đấu cực kỳ ấn tượng, độc chiếm ngôi đầu sau 3 trận toàn thắng, đạt 9 điểm. Các đội Hải Phòng, Nam Định, Hà Tĩnh, Công an TP.HCM cũng để lại ấn tượng khi cùng có 6 điểm, nằm ở tốp đầu. Trong khi đó nhóm các đội Thanh Hóa, Đà Nẵng, HAGL, Hà Nội mới có 1 điểm, nằm ở nhóm cuối bảng và phải nỗ lực để trở lại trong những vòng đấu tới.

Bảng xếp hạng vòng 3 V-League 2025-2026:

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL chìm sâu khi chưa biết thắng, sắp đua trụ hạng- Ảnh 3.


