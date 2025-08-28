Thủ môn Trung Kiên 'hết phép', HAGL gục ngã trước CLB Công an TP.HCM trong trận thủy chiến

Tuyển thủ Malaysia lập công

Trên sân nhà Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM tạo ra một thế trận nhỉnh hơn so với HAGL. Bộ 3 tiền vệ gồm Đức Phú, Quốc Cường và Endrick chơi cực kỳ chủ động giúp CLB Công an TP.HCM kiểm soát bóng 60%. Những cầu thủ chạy cánh như Raphael, Tẩy Văn Toàn cũng hoạt động tích cực, tạo được sự kết nối tốt với tiền đạo cắm Tiến Linh. Vì thế, CLB Công an TP.HCM có nhiều cơ hội ngon ăn. Họ thực hiện 11 pha dứt điểm, nhiều gấp 5 lần bên phía HAGL.

Tuy nhiên, Tiến Linh, Văn Toàn... dứt điểm thiếu sắc bén nên mãi đến cuối hiệp 1, CLB Công an TP.HCM mới có bàn mở tỷ số. Phút 41, đội chủ nhà thực hiện pha dàn xếp tấn công biên cực kỳ hiệu quả. Raphael thả bóng xuống đáy để Quốc Cường thực hiện đường căng ngược vào trong, tạo điều kiện cho Endrick ghi bàn.

Bên kia chiến tuyến, HAGL gần như chỉ co cụm phòng ngự, không tạo ra được cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Patrik Lê Giang. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế 1 bàn nghiêng về CLB Công an TP.HCM

Sau một pha phản công chớp nhoáng, Tẩy Văn Toàn băng xuống đối mặt với Trung Kiên nhưng lại bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. ẢNH: KHẢ HÒA

Raphael chơi năng nổ trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự ẢNH: KHẢ HÒA

Các cầu thủ HAGL "sụp đổ" sau bàn thắng của Endrick (bìa phải). Trong hiệp 1, đội bóng phố núi đã phòng ngự kiên cường ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

CLB Công an TP.HCM bảo toàn chiến thắng

Sang hiệp 2, HLV Lê Quang Trãi thực hiện một số sự điều chỉnh trên hàng công với mong muốn giúp HAGL tìm được bàn gỡ, thậm chí vào cuối trận, trung vệ Jairo được đẩy lên chơi tiền đạo để có thể đón những đường chuyền vượt tuyến hoặc những đường tạt bổng từ 2 biên.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của CLB Công an TP.HCM vẫn thi đấu rất kỷ luật với sự chỉ huy của Patrik Lê Giang. Cơn mưa nặng hạt ở sân Thống Nhất cũng khiến bóng ướt, sân trơn, dẫn đến các pha phối hợp của HAGL không được như ý muốn.

Trung Kiên (áo xanh lá) vẫn chơi hay trước thềm vòng loại U.23 châu Á 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Chiều ngược lại, CLB Công an TP.HCM tổ chức được một số tình huống phản công nguy hiểm. Dẫu vậy, trận đấu không có bàn thắng thứ 2 khi thủ môn Trung Kiên vẫn chơi rất tập trung, ra vào và cản phá hợp lý.

Chung cuộc, CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng 1-0 để leo lên vị trí thứ 6 với 6 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, HAGL đứng thứ 13 với chỉ 1 điểm.