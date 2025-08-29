Không xóa sổ CLB Thanh Hóa sau khi bầu Đoan vướng sự cố nghiêm trọng: Tỉnh sẽ giải cứu

Sao U.23 Việt Nam Ngọc Mỹ (áo vàng) ghi bàn cho CLB Thanh Hóa ở V-League 2025 - 2026 ảnh: Minh Tú

Sở VH-TT-TH xin tiếp nhận CLB Thanh Hóa

Việc Chủ tịch CLB Thanh Hóa, bầu Đoan (ông Cao Tiến Đoan) bị công an khám xét nhà riêng đêm 28.8 đang gây xôn xao dư luận, khiến người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa lo lắng sẽ có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của đội bóng.

Rất may là V-League 2025 - 2026 vừa khép lại vòng 3 và sẽ có hơn 3 tuần tạm nghỉ để nhường chỗ cho các đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam tập trung trong kỳ FIFA Days tháng 9. Đây cũng là quãng thời gian "vàng" để những người có lòng giải cứu đội bóng.

Tin vui là tương lai của CLB Thanh Hóa sẽ không bị bỏ mặc, khi Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa đã có công văn trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét giao cho Sở VH-TT-DL chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và điều hành CLB.

Giữ lửa bản sắc bóng đá xứ Thanh

CLB Thanh Hóa là một trong những đội bóng có cá tính mạnh, đáng xem của V-League ảnh: Minh Tú

Theo đó, Sở VH-TT-TH và Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu đảm bảo quy định của BTC V-League 2025 - 2026. Hiện tại CLB đang xếp chót bảng với 1 điểm sau 3 trận vì ngoại binh chấn thương, nhưng tinh thần vẫn rất tốt.

Đồng thời 2 đơn vị này sẽ nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh mời các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đủ năng lực tiếp quản đội bóng theo đúng quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét những nội dung vượt thẩm quyền.

CLB Thanh Hóa đã khởi đầu mùa bóng mới với khát vọng khẳng định "bản sắc xứ Thanh, với tinh thần đoàn kết - kiên cường - không bỏ cuộc. Đội bóng đá Thanh Hóa luôn thi đấu bằng trái tim rực lửa, bằng niềm kiêu hãnh".

Lịch sử ghi nhận giai đoạn bầu Đoan dẫn dắt CLB Thanh Hóa thành công nhất trong lịch sử với 2 chức vô địch Cúp quốc gia 2023, 2023-2023 và Siêu cúp quốc gia 2023, trong đó có những sao trẻ xứ Thanh như Thái Sơn, Ngọc Mỹ, Văn Thuận... góp sức cho đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam.