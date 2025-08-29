CLB Thanh Hóa ở tình cảnh thế nào tại V-League trước thời điểm bầu Đoan bị khám xét nhà riêng?

Tại sao công an khám xét khẩn cấp?

Dư luận xứ Thanh “dậy sóng” khi cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện khám xét khẩn cấp nhà riêng và trụ sở công ty của ông Cao Tiến Đoan, thường gọi là bầu Đoan — người vừa là Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á, vừa là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Công an thực hiện quyết định khám xét nhà bầu Đoan Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan. Quá trình điều tra xác định, ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 221 bộ luật Hình sự 2015. Việc khám xét dinh thự và trụ sở công ty của ông Cao Tiến Đoan diễn ra từ tối cho đến hơn 23 giờ ngày 28.8 mới kết thúc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bầu Đoan từng nói gì trong lễ xuất quân của đội Thanh Hóa?

Vào cuối mùa giải 2024-2025 V-League (kết thúc ngày 22.6.2025), đội Thanh Hóa đã kết thúc ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 31 điểm.



Phát biểu trong lễ xuất quân mùa giải mới, tổ chức ngày 14.8, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB Thanh Hóa khẳng định để có một đội bóng đá mạnh như ngày hôm nay là nhờ có "bản sắc xứ Thanh, với tinh thần đoàn kết – kiên cường – không bỏ cuộc. Đội bóng đá Thanh Hóa luôn thi đấu bằng trái tim rực lửa, bằng niềm kiêu hãnh".

Bầu Đoan phát biểu tại xuất quân cách đây chưa lâu Ảnh: CLB

Ông Đoan cho biết, mùa giải 2025-2026, đội Thanh Hóa sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi các đối thủ đều mạnh, giải đấu khốc liệt, nhưng đó sẽ là cơ hội để khẳng định vị thế của bóng đá xứ Thanh. Ông Đoan kỳ vọng với nhiều động lực mới như việc có được tân binh Quế Ngọc Hải, tân HLV trưởng Choi Won-kwon, và nhiều cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt như Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thái Sơn,… CLB Thanh Hóa sẽ bay cao và vươn xa hơn nữa.

V-League 2025-2026 mới khởi tranh được 3 vòng và đội Thanh Hóa đang tạm đứng cuối cùng bảng xếp hạng khi chưa thắng một trận nào.

Đội bóng xứ Thanh ngay đầu mùa đã rơi vào cảnh khó khăn, khi chỉ có 1 điểm sau 3 trận (1 hòa, 2 thua). CLB Thanh Hóa vẫn giậm chân tại chỗ ở cuối bảng.

