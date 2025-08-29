Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Thanh Hóa ở tình cảnh thế nào tại V-League trước thời điểm bầu Đoan bị khám xét nhà riêng?

Minh Hải - Hồng Nam
29/08/2025 02:09 GMT+7

Sự kiện nóng của bóng đá Việt Nam ở thời điểm này là lãnh đạo CLB Thanh Hóa (bầu Đoan) bị cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng và trụ sở làm việc.

Tại sao công an khám xét khẩn cấp?

 luận xứ Thanh “dậy sóng” khi cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện khám xét khẩn cấp nhà riêng và trụ sở công ty của ông Cao Tiến Đoan, thường gọi là bầu Đoan — người vừa là Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á, vừa là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

CLB Thanh Hóa ở tình cảnh thế nào tại V-League trước thời điểm bầu Đoan bị khám xét nhà riêng?- Ảnh 1.

Công an thực hiện quyết định khám xét nhà bầu Đoan

Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan. Quá trình điều tra xác định, ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 221 bộ luật Hình sự 2015. Việc khám xét dinh thự và trụ sở công ty của ông Cao Tiến Đoan diễn ra từ tối cho đến hơn 23 giờ ngày 28.8 mới kết thúc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bầu Đoan từng nói gì trong lễ xuất quân của đội Thanh Hóa?

Vào cuối mùa giải 2024-2025 V-League (kết thúc ngày 22.6.2025), đội Thanh Hóa đã kết thúc ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 31 điểm.

Phát biểu trong lễ xuất quân mùa giải mới, tổ chức ngày 14.8, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB Thanh Hóa khẳng định để có một đội bóng đá mạnh như ngày hôm nay là nhờ có "bản sắc xứ Thanh, với tinh thần đoàn kết – kiên cường – không bỏ cuộc. Đội bóng đá Thanh Hóa luôn thi đấu bằng trái tim rực lửa, bằng niềm kiêu hãnh". 

CLB Thanh Hóa ở tình cảnh thế nào tại V-League trước thời điểm bầu Đoan bị khám xét nhà riêng?- Ảnh 2.

Bầu Đoan phát biểu tại xuất quân cách đây chưa lâu

Ảnh: CLB

Ông Đoan cho biết, mùa giải 2025-2026, đội Thanh Hóa sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi các đối thủ đều mạnh, giải đấu khốc liệt, nhưng đó sẽ là cơ hội để khẳng định vị thế của bóng đá xứ Thanh. Ông Đoan kỳ vọng với nhiều động lực mới như việc có được tân binh Quế Ngọc Hải, tân HLV trưởng Choi Won-kwon, và nhiều cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt như Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thái Sơn,… CLB Thanh Hóa sẽ bay cao và vươn xa hơn nữa.

V-League 2025-2026 mới khởi tranh được 3 vòng và đội Thanh Hóa đang tạm đứng cuối cùng bảng xếp hạng khi chưa thắng một trận nào. 

Đội bóng xứ Thanh ngay đầu mùa đã rơi vào cảnh khó khăn, khi chỉ có 1 điểm sau 3 trận (1 hòa, 2 thua). CLB Thanh Hóa vẫn giậm chân tại chỗ ở cuối bảng.

CLB Thanh Hóa ở tình cảnh thế nào tại V-League trước thời điểm bầu Đoan bị khám xét nhà riêng?- Ảnh 3.

Bảng xếp hạng V-League sau 3 vòng

Ảnh: VPF

Tin liên quan

Trước nguy cơ mất ghế 'nóng' vì 4 trận liên tiếp không thắng, HLV Nhật Bản của Hà Nội nói gì?

Trước nguy cơ mất ghế 'nóng' vì 4 trận liên tiếp không thắng, HLV Nhật Bản của Hà Nội nói gì?

Tối 28.8, thất bại 2-4 trước CLB Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng 3 V-League 2025-2026 khiến chiếc ghế HLV trưởng đội Hà Nội của ông Makoto Teguramori lung lay dữ dội.

HLV HAGL chỉ mong hòa mà còn không được, HLV Lê Huỳnh Đức nói điều cực sốc về Tiến Linh

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL chìm sâu khi chưa biết thắng, sắp đua trụ hạng

Khám phá thêm chủ đề

Tập đoàn Đông Á Cao Tiến Đoan tỉnh Thanh Hóa bầu Đoan Thanh Hóa Khám xét khám xét khẩn cấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận