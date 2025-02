Đại tá Trịnh Văn Giang làm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa

Ngày 25.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Bộ Công an vừa bổ nhiệm đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, làm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, thay cho đại tá Dương Văn Tiến, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 15.1, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố quyết định bổ nhiệm thượng tá Trịnh Văn Giang (đứng giữa) làm Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Được biết, đại tá Dương Văn Tiến cũng vừa được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (công bố ngày 3.2).

Trước đó, ngày 15.1, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thượng tá (thời điểm công bố đang mang cấp hàm thượng tá) Trịnh Văn Giang làm Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Trịnh Văn Giang sinh năm 1978, trước khi giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, từng giữ các chức vụ Trưởng Công an TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa), Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa.