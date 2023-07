Bộ Công an khen Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây làm giả trà sữa

Ngày 7.7, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long có thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm có quy mô lớn trong cả nước.

Cụ thể, tháng 6 vừa qua, lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ hơn 2,7 tấn nguyên liệu giả dùng làm trà sữa, và ngăn chặn việc cung cấp hàng nghìn tấn trà sữa giả ra thị trường.

Công an thu giữ 2,7 tấn trà giả CÔNG AN THANH HÓA

Theo thư khen của Bộ Công an, kết quả điều tra vụ án là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh Thanh Hóa, nhất là Công an TP.Thanh Hóa và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường (thuộc Công an TP.Thanh Hóa).

Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, quyền lợi của người tiêu dùng và sức khỏe của nhân dân.

Đồng thời, răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức, có tính chuyên nghiệp xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, làm mất sự ổn định của thị trường, xâm hại lợi ích, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng, nhất là thanh, thiếu niên.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, vào cuối tháng 6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can, gồm: Đặng Quốc Toàn (45 tuổi, ngụ P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa), Đỗ Trọng Nghĩa (43 tuổi, ngụ P.15, Q.4, TP.HCM), Đồng Ngô Minh Hiếu (36 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng), Nguyễn Văn Đông (41 tuổi), Nguyễn Văn Thông (42 tuổi, đều ngụ H.Giồng Trôm, Bến Tre), Dương Văn Thạo (32 tuổi, ngụ TP.Hưng Yên, Hưng Yên).

Trước đó, lực lượng của Công an TP.Thanh Hóa kiểm tra hoạt động của một số cơ sở kinh doanh pha chế đồ uống của Đặng Quốc Toàn trên địa bàn TP.Thanh Hóa, phát hiện các cơ sở kinh doanh của Toàn sử dụng trà sữa đen Lộc Phát và lục trà lài Lộc Phát giả nhãn hiệu, bao bì sản phẩm trà của Công ty TNHH trà Lộc Phát (có trụ sở tại TP.HCM).

Mở rộng điều tra, Công an TP.Thanh Hóa bắt giữ các nghi phạm còn lại vì có hành vi sản xuất, mua bán trà sữa Lộc Phát giả.

Tổng cộng số sản phẩm trà sữa giả lực lượng công an thu giữ được là hơn 2,7 tấn và 15.000 bao bì giả nhãn mác của Công ty TNHH trà Lộc Phát.