Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trước nguy cơ mất ghế 'nóng' vì 4 trận liên tiếp không thắng, HLV Nhật Bản của Hà Nội nói gì?

Hồng Nam - Đồng Nguyên Khang
28/08/2025 22:40 GMT+7

Tối 28.8, thất bại 2-4 trước CLB Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng 3 V-League 2025-2026 khiến chiếc ghế HLV trưởng đội Hà Nội của ông Makoto Teguramori lung lay dữ dội.

HLV Teguramori: 'Quyết định thuộc về lãnh đạo CLB Hà Nội'

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Teguramori của đội Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đá với tư cách sân khách nhưng thực ra trận này cũng là sân nhà ở Hàng Đẫy. Đội đã xác định đây là trận đấu khó khăn, và kết quả thật đáng buồn. CLB Hà Nội sau khi bị dẫn 2 bàn đã để lộ nhiều khoảng trống. Có nhiều lý do dẫn đến sự khởi đầu không tốt của chúng tôi ở mùa giải năm nay.

Một tuần trước đội mới có đủ lực lượng nên đội hình chưa có sự ăn khớp. Tôi đến đây với kỳ vọng giúp CLB Hà Nội vô địch V-League nhưng kết quả hiện tại không tốt. Quyết định về chiếc ghế của tôi thuộc về lãnh đạo CLB. Chúng tôi cần phải có sự cải thiện trong quãng nghỉ sắp tới".

Trước nguy cơ mất ghế 'nóng' vì 4 trận liên tiếp không thắng, HLV Nhật Bản của Hà Nội nói gì?- Ảnh 1.

HLV Teguramori và các học trò chỉ mới giành 1 điểm sau 3 trận

ẢNH: MINH TÚ

Trước nguy cơ mất ghế 'nóng' vì 4 trận liên tiếp không thắng, HLV Nhật Bản của Hà Nội nói gì?- Ảnh 2.

HLV Polking hài lòng khi giúp CLB CAHN có 7 điểm sau 3 trận, vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng

ẢNH: MINH TÚ

HLV Polking nhận xét thế nào về Việt kiều Brandon Ly?

HLV Alexandre Polking dành lời khen cho các học trò: "Chúng tôi khởi đầu trận đấu tốt, bắt nhịp nhanh. Hiệp 1, chúng tôi kiểm soát bóng và có nhiều cơ hội dứt điểm, tạo ra thế trận áp đảo. Tuy nhiên, sang những phút cuối hiệp 2 thì toàn đội chùn xuống nên bị đối thủ lấn lướt. Nhưng tôi đánh giá cao màn trình diễn của cầu thủ khi họ có sức chiến đấu và tuân thủ chiến thuật tốt. Tôi cho rằng đây là trận đấu mà chúng tôi đạt phong độ cao nhất trong thời gian qua. Dù vậy, chúng tôi vẫn phải tập trung chiến đấu trong phần còn lại của mùa giải.

Về hàng thủ, khoảng 80 phút đầu thi đấu tốt nhưng 10 phút cuối khá chệch choạc và không tập trung cao độ. 2 bàn thua là điều không tốt. Thực tế, tôi đã trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ vào sân thay cho những trụ cột đã thi đấu khá nhiều. Tôi không muốn nói rằng đây là lỗi của họ nhưng cầu thủ trẻ sự hòa nhập, kết nối chưa tốt, cần phải khắc phục cho những trận đấu tiếp theo".

HLV Polking nói thêm về Việt kiều Brandon Ly: "Cậu ấy mới tới CLB và chúng tôi tạo mọi điều kiện tập luyện tốt nhất. Dựa vào kết quả tập luyện và quá trình hòa nhập, tôi đã tạo cơ hội cho Brandon Ly vào sân. Dĩ nhiên, lần đầu ra sân tại V-League là không dễ dàng, cậu ấy cần thời gian hòa nhập và bắt nhịp. Quá trình tập luyện của cậu ấy chăm chỉ, quyết tâm cao và tôi đánh giá cao điều này. Không nên quá vội vàng với những cầu thủ trẻ như Brandon Ly khi chỉ mới đến đội tới 1-2 tháng, khó có sự bắt nhịp ngay. Điều quan trọng nhất là sự tiến bộ và tôi chắc chắn sẽ tạo cơ hội".

Thủ môn Trung Kiên 'hết phép', HAGL gục ngã trước CLB Công an TP.HCM trong trận thủy chiến

Thủ môn Trung Kiên 'hết phép', HAGL gục ngã trước CLB Công an TP.HCM trong trận thủy chiến

Tối 28.8, thủ thành Trần Trung Kiên vẫn chơi hay nhưng không thể giúp HAGL tránh khỏi trận thua 0-1 trước CLB Công an TP.HCM ở vòng 3 V-League 2025-2026.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL chìm sâu khi chưa biết thắng, sắp đua trụ hạng

Đằng sau toan tính ‘lạ’ của HLV Kim Sang-sik ở vị trí thủ môn

CLB Hà Nội Teguramori POLKING V-League
