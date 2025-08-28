Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thua đậm CLB CAHN, Hà Nội chìm trong nhóm cuối: Khủng hoảng cận kề, thầy Nhật có an toàn?

Hồng Nam
Hồng Nam
28/08/2025 21:15 GMT+7

Thất bại đậm với tỷ số 2-4 trên sân CLB CAHN ở vòng 3 V-League (19 giờ 15 ngày 28.8) khiến CLB Hà Nội bị ghìm chân ở nhóm cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận.

Thế áp đảo của CLB CAHN 

Trong khi CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) bay cao trên ngôi nhì với 4 điểm sau 2 trận, đội khách Hà Nội lại đứng nhóm cuối với 1 trận hòa, 1 trận thua ở chặng khởi đầu. Nếu tiếp tục không thắng CLB CAHN ở trận đấu tối 28.8 trên sân Hàng Đẫy, đội bóng của HLV Makoto Teguramori có nguy cơ rơi xuống áp chót.

CLB Hà Nội từng thắng CLB CAHN thuyết phục (2-0) ở lượt về mùa trước. Tuy nhiên, đó là trận thắng trong bối cảnh CLB CAHN trải qua lịch thi đấu dày đặc ở ba đấu trường. Còn khi có đầy đủ thể lực, đội bóng của HLV Alexandre Polking vẫn ở thế cửa trên.

Thua đậm CLB CAHN, Hà Nội chìm trong nhóm cuối: Khủng hoảng cận kề, thầy Nhật có an toàn?- Ảnh 1.

Cơn mưa nặng hạt khiến cả CLB CAHN (áo đỏ) và CLB Hà Nội khó kiểm soát bóng

ẢNH: MINH TÚ

Bởi vậy, CLB CAHN đã ép sân đội khách Hà Nội ngay ở những phút đầu tiên. Phút thứ 2, Văn Đô cầm bóng xộc thẳng từ cánh phải vào trung lộ rồi cứa lòng chệch cột. Phút 14, lại là hàng thủ Hà Nội lộ khoảng trống, để Quang Hải thoải mái chọc khe cho Alan Grafite. Nhưng, chân sút nhận danh hiệu vua phá lưới mùa trước lại sút ra ngoài.

Trời mưa nặng hạt khiến sân trơn, bóng ướt, ảnh hưởng lớn đến chất lượng trận đấu. Cầu thủ hai đội chuyền hỏng liên tục trên mặt sân đẫm nước. Số cơ hội cũng vì thế giảm xuống, dù CAHN cầm bóng tới 68%. 

Thế nhưng, giữa trận địa trơn trượt, CLB CAHN vẫn kiểm soát nhịp chơi tốt. Phút 31, trung vệ Thành Chung đánh đầu phá bóng không tốt, khiến bóng rơi thẳng vào chân Leo Artur. Tiền vệ người Brazil khống chế khéo léo, rồi cứa lòng chân trái đẹp mắt khuất phục thủ môn Văn Chuẩn. 

Thua đậm CLB CAHN, Hà Nội chìm trong nhóm cuối: Khủng hoảng cận kề, thầy Nhật có an toàn?- Ảnh 2.

Leo Artur tỏa sáng

ẢNH: MINH TÚ

8 phút sau, Leo Artur lại có bóng ở sát mép vòng cấm, khi các cầu thủ Hà Nội đọc sai điểm rơi. Tiền vệ của CLB CAHN cứa lòng hiểm hóc, nhưng lần này, bóng đã đi chệch cột trong gang tấc.

Chủ nhà thắng đậm  

Có bàn dẫn trước, nhưng CLB CAHN không dừng lại. Đội bóng của HLV Polking tiếp tục tràn lên tạo áp lực. Phút 50, hàng thủ Hà Nội lại để lọt... Artur, để ngoại binh chủ nhà thoải mái xoay người dứt điểm đưa bóng đi dội cột.

Khoảng trống tuyến hai của Hà Nội liên tục lộ ra, khi các tiền vệ và hậu vệ che chắn bọc lót không tốt. Đội khách không kiềm tỏa được Artur và Quang Hải, dẫn tới đánh mất thế trận. 

Điều cần đến tiếp tục đến ở phút 66. Từ đường chuyền dài của Văn Đô ở sân nhà, Thành Chung bất ngờ... phá bóng hụt. Alan Grafite băng lên nhanh như chớp để đoạt bóng, rồi độc diễn hạ gục thủ môn Văn Chuẩn với cú đặt lòng chân trái chuẩn mực nâng tỷ số lên 2-0.

Thua đậm CLB CAHN, Hà Nội chìm trong nhóm cuối: Khủng hoảng cận kề, thầy Nhật có an toàn?- Ảnh 3.

Alan Grafite (áo đỏ) tỏa sáng với cú hattrick

ẢNH: MINH TÚ

Phút 72, Alan Grafite đặt dấu chấm hết cho CLB Hà Nội. Trung vệ Hugo Gomes dễ dàng băng lên nửa sân của đội Hà Nội để chọc khe cho Grafite, trước khi tiền đạo của CLB CAHN xoay người dứt điểm đập chân hậu vệ đội khách đổi hướng, đưa bóng lần thứ ba đi vào lưới của thủ môn Văn Chuẩn. 

Lúc này, hàng thủ CLB Hà Nội đã buông xuôi. Thành Chung cùng đồng đội liên tục để đối thủ qua mặt, và bàn thua thứ tư tiếp tục đến. Phút 76, Cao Pendant Quang Vinh bứt tốc ấn tượng ở cánh trái rồi căng ngang để Alan Grafite băng lên đệm lòng nâng tỷ số 4-0. Đây là cú hattrick đầu tiên của Grafite ở V-League 2025 - 2026. 

Tất cả những gì CLB Hà Nội làm được trong 10 phút cuối là 2 bàn danh dự được ghi do công Daniel Passira và Vũ Đình Hai.

Thua chung cuộc 2-4, CLB Hà Nội vẫn đứng hạng 11 với 1 điểm sau 3 trận, hiệu số -3. Thầy trò HLV Makoto Teguramori chỉ còn hơn vị trí cuối bảng của Thanh Hóa hiệu số bàn thắng bại mà thôi. Liệu thầy Nhật có an toàn?


