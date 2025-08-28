HLV HAGL chỉ mong hòa mà còn không được, HLV Lê Huỳnh Đức nói điều cực sốc về Tiến Linh

HLV Lê Huỳnh Đức hài lòng

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: "Đội đã giành được chiến thắng nên tôi cảm thấy hài lòng. Hôm nay, các cầu thủ đã vất vả, chơi có nét nhưng bỏ lỡ cơ hội nhiều. May là toàn đội đã giành chiến thắng chứ nếu hòa thì tiếc. Cầu thủ đã làm rất tốt, mỗi ngày tiến bộ hơn một chút. Chúng tôi mới tập luyện cùng nhau trong thời gian ngắn nên không thể đòi hỏi nhiều.

Về việc Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội, tôi nghĩ bóng đá là như thế, không phải lúc nào cũng làm tròn nhiệm vụ. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thi đấu như sân bãi, thời tiết hay tâm lý. Tôi sẽ cố gắng giúp các cầu thủ lấy lại phong độ, có cảm giác thi đấu tốt hơn. Linh mới về đội 2 tuần, cầu thủ nước ngoài mới tới 4, 5 ngày nên không thể đòi hỏi họ làm tốt ngay được. Trong thời gian ngắn như vậy, họ đã kết nối với nhau tương đối tốt. Và chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm".

HLV Lê Huỳnh Đức bảo vệ chân sút trụ cột Tiến Linh ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bên kia chiến tuyến, HLV Lê Quang Trãi lại tỏ ra tiếc nuối: "Tôi cho rằng đội Công an TP.HCM đã chơi hay trong hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, chúng tôi đã chơi nỗ lực, tạo được nhiều cơ hội, chỉ tiếc là không có được trận hòa. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Chúng tôi và cầu thủ phải làm việc chăm chỉ hơn, cật lực hơn và chạy đua với thời gian. Quãng nghỉ sắp tới là rất quý giá, chúng tôi sẽ động viên nhau tập luyện, thi đấu tốt hơn trong các trận đấu sắp tới".

HLV Lê Quang Trãi tiếc nuối khi trắng tay rời sân Thống Nhất ẢNH: KHẢ HÒA

Quang Kiệt (phải) đang được "quy hoạch" để trở thành trụ cột của HAGL trong tương lai ẢNH: KHẢ HÒA

2 HLV nhận xét gì về các tân binh đội tuyển Việt Nam?

Ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam sắp tới, HLV Kim Sang-sik điền tên một số gương mặt mới, trong đó có 2 trung vệ là Trần Hoàng Phúc (CLB Công an TP.HCM) và Đinh Quang Kiệt (HAGL). Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức và Lê Quang Trãi cũng chia sẻ về học trò của mình.

HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn: "Tôi không để ý việc Hoàng Phúc được gọi lên tuyển, mới biết sau khi VFF gửi công văn. Ở trận gặp CLB Thể Công Viettel, cậu ấy có một số lỗi cá nhân, cần cố gắng hơn, bình tĩnh hơn. Ở trận đấu này, tôi không để Phúc đá chính vì sợ mất bình tĩnh, xảy ra sai sót. Tôi muốn cậu ấy lấy lại tinh thần".

Trong khi đó, HLV Lê Quang Trãi dành lời khen cho Quang Kiệt: "Chúng tôi xác định đây là cầu thủ có tiềm năng lớn, phải kiên trì và tạo cơ hội tối đa. Cậu ấy bắt đầu được trải nghiệm 3 trận, và đều thể hiện tốt. So với mùa trước, cậu ấy tiến bộ nhiều. Hy vọng thời gian tới, Kiệt sẽ tiến bộ hơn và có nhiều đóng góp cho HAGL sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.