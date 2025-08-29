CLB Thanh Hóa gặp đội nào vòng 4, trợ lý cũ của ông Kim đối đầu thách thức cực lớn

CLB Thanh Hóa lâm nguy

CLB Thanh Hóa khởi đầu kém ấn tượng ở V-League 2025 - 2026 khi chỉ có 1 điểm sau 3 trận, hiệu số -5, đứng cuối bảng xếp hạng.

Sau trận hòa CLB Đà Nẵng trên sân nhà ở vòng mở màn, đội Thanh Hóa thua liền 2 trận trên sân khách. Cụ thể, đội bóng xứ Thanh thua 0-4 trước Ninh Bình, rồi tiếp tục phơi áo với tỷ số 0-1 trước Hà Tĩnh. 2 thất bại, 0 bàn thắng và 5 bàn thua là những kết quả đẩy CLB Thanh Hóa rơi vào cận kề cuộc khủng hoảng toàn diện.

CLB Thanh Hóa (trái) gặp khó khăn ẢNH: VPF

Ở vòng 4 V-League diễn ra ngày 20.9, CLB Thanh Hóa sẽ trở về sân nhà để tiếp đón đội khách Hải Phòng. Đối thủ của chủ nhà Thanh Hóa đang có phong độ tốt với 6 điểm sau 3 trận, tạm xếp thứ ba trên bảng xếp hạng. Sau thất bại đáng tiếc 1-2 trước đương kim vô địch Nam Định, CLB Hải Phòng đã tận dụng tốt ưu thế sân nhà Lạch Tray để thắng liền 2 trận trước PVF-CAND (3-1) và SLNA (2-0).

Dưới bàn tay huấn luyện của ông Chu Đình Nghiêm, CLB Hải Phòng đã đạt đến độ nhuần nhuyễn và triết lý và tổ chức lối chơi. Đội bóng đất Cảng sẽ là thử thách lớn với CLB Thanh Hóa. Nếu tiếp tục không thắng ở vòng 4, đội bóng xứ Thanh có nguy cơ sa vào cuộc đua trụ hạng khốc liệt mùa này.

Nên nhớ, V-League 2025 - 2026 có 2 suất xuống hạng, đòi hỏi các đội phải rất nỗ lực nếu muốn trụ lại.

Thử thách

Với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận, áp lực đang dồn lên đôi vai HLV Choi Won-kwon. Ông Choi từng là trợ lý của HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam. Sau đó, ông Choi Won-kwon quyết định chia tay tuyển để thử sức với sân chơi V-League.

Tuy nhiên, nếu đội tiếp tục chìm ở nhóm cuối, không loại trừ khả năng chiếc ghế của ông Choi Won-kwon lung lay.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Trước tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các khán giả, người hâm mộ vì chúng tôi đã không thể giành được chiến thắng. Hiện tại, các cầu thủ Thanh Hóa đang có thể trạng không tốt. Và chúng tôi cần thêm nhiều thời gian nữa để làm quen cũng như có những điều chỉnh hợp lý về chiến thuật và con người để có thể hướng đến những kết quả tốt hơn ở những vòng đấu tiếp theo".

CLB Thanh Hóa có nguy cơ gặp biến động thượng tầng, khi công an khám xét nhà riêng ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB Thanh Hóa. Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan.

Quá trình điều tra xác định, ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 221 bộ luật Hình sự 2015. Việc khám xét dinh thự và trụ sở công ty của ông Cao Tiến Đoan diễn ra từ tối cho đến hơn 23 giờ ngày 28.8 mới kết thúc.