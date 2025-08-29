Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất: Rất thuận lợi nhưng không được phép chủ quan, vì sao?

Thi đấu với các đội theo cấp độ từ dễ đến khó

Tất cả các trận đấu của bảng C đều diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U.23 Bangladesh vào ngày 3.9, đối mặt với U.23 Singapore vào ngày 6.9, sau đó chạm trán với Yemen vào ngày 9.9. Đây là lịch thi đấu rất thuận lợi với U.23 Việt Nam, bởi về lý thuyết, đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ gặp từ đội yếu nhất, đến đối thủ mạnh nhất của bảng đấu này. Đây là lịch thi đấu tương tự như những gì chúng ta từng trải qua ở giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7.

Vòng loại bảng C phát trên FPT Play

U.23 Việt Nam gặp lịch thi đấu thuận lợi tại vòng loại U.23 châu Á Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Với lịch thi đấu này, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có điều kiện "làm nóng" dần dần qua từng trận đấu, để đến trận cuối cùng vòng loại, gặp đối thủ nặng ký nhất là U.23 Yemen, các cầu thủ của chúng ta có thể đạt phong độ cao nhất.

Ngoài ra, nhờ đối đầu với 2 đối thủ tương đối nhẹ ký Bangladesh và Singapore trong 2 trận đầu tiên, U.23 Việt Nam có thể thử nghiệm đội hình và lối chơi ở 2 trận đầu, trước khi HLV Kim Sang-sik tìm thấy đội hình tốt nhất, lối chơi tối ưu nhất, dành để đối đầu với U.23 Yemen.

Về lịch thi đấu gặp từ đội dễ đến độí khó ở các giải quốc tế, cựu Phó chủ tịch (PCT) chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm bình luận: "Khi được hưởng lịch thi đấu thuận lợi, gặp đội yếu trước và đội mạnh sau, các cầu thủ Việt Nam dễ tính toán điểm rơi phong độ của mình. Ngoài ra, chúng ta sẽ có điều kiện quan sát đối thủ mạnh nhất của mình qua cách họ thể hiện ở các trận đấu trước đó, rồi đưa ra đối sách phù hợp khi chạm trán đội mạnh này".

U.23 Việt Nam cần có sự thận trọng

Yếu tố sân bãi, lịch thi đấu, sự quen thuộc với thời tiết… đều ủng hộ các cầu thủ U.23 Việt Nam. Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik cần phải thận trọng. Lịch thi đấu dù có thuận lợi cách mấy thì điểm quan trọng nhất liên quan đến mục tiêu giành vé vào vòng chung kết giải U.23 châu Á 2026, vẫn là sự thể hiện về mặt chuyên môn của các cầu thủ trên sân cỏ.

Các cầu thủ cần khai thác tối đa lợi thế về lịch thi đấu Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Chúng ta có thuận lợi được quan sát U.23 Yemen thi đấu 2 trận đầu, nhưng nếu chúng ta không nhìn thấy các điểm mạnh, điểm yếu của đội bóng trẻ đến từ Tây Á thông qua 2 trận này, trước khi tìm ra cách khống chế các điểm mạnh và điểm yếu đấy, thì việc sở hữu lịch thi đấu thuận lợi sẽ trở nên vô ích.

Đấy là lý do mà đội tuyển U.23 Việt Nam vẫn cần có sự tập trung tối đa tại vòng loại U.23 châu Á 2026. Đầu tiên, các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik phải giải quyết tốt 2 đối thủ Bangladesh và Singapore trong trận 2 trận đầu, tuyệt đối không được "đánh rơi" điểm số ở 2 trận này. Sau đó, chúng ta phải dưỡng sức thật tốt, thể hiện chuyên môn tốt nhất khi gặp U.23 Yemen trong trận đấu cuối cùng.