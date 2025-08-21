Chủ tịch VFF thăm LĐBĐ Thanh Hóa, mong có thêm tài năng cho đội tuyển quốc gia

Cùng tham gia đoàn công tác có ông Cao Ngọc Cẩm – Chánh Văn phòng VFF, ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo & Tổ chức thành viên, cùng đại diện các phòng chức năng.

Đoàn công tác của VFF có mặt tại Thanh Hóa ẢNH: VFF

Tiếp đoàn về phía LĐBĐ Thanh Hóa có ông Nguyễn Duy Tự – Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa, Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ Thanh Hóa; ông Phạm Cẩm Hùng – Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký; ông Nguyễn Văn Hoàn – Chánh Văn phòng; ông Nguyễn Văn Kiên – Trưởng ban Trọng tài. Buổi làm việc còn có sự hiện diện của ông Cao Tiến Đoan – Ủy viên BCH VFF, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa cùng ông Cao Hoàng Đức – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Duy Tự – Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa, Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: VFF

Ông Cao Tiến Đoan – Ủy viên BCH LĐBĐVN, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa ẢNH: VFF

Bóng đá Thanh Hóa đang ngày càng phát triển

Ông Nguyễn Duy Tự, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh, Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ Thanh Hóa, đã báo cáo tại buổi làm việc về những kết quả nổi bật trong thời gian qua. Phong trào bóng đá cộng đồng đã lan tỏa rộng khắp, công tác đào tạo trẻ được chú trọng, nhiều CLB thành viên hoạt động nền nếp. Đặc biệt, CLB Đông Á Thanh Hóa đã khẳng định vị thế tại đấu trường quốc nội với chức vô địch Cúp quốc gia 2023, Siêu cúp quốc gia 2023-2024 và thành công trong việc duy trì sự ổn định ở V-League. Các đội trẻ của CLB cũng thường xuyên giành huy chương ở các giải quốc gia, trong khi các hoạt động bóng đá học đường và cộng đồng thu hút hàng nghìn thanh thiếu niên tham gia.

Ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch VFF phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: VFF

Tuy nhiên, bóng đá Thanh Hóa vẫn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính và nhân sự, nhất là ở khu vực nông thôn và miền núi. Ông Nguyễn Duy Tự kiến nghị VFF hỗ trợ trong công tác đào tạo HLV, trọng tài, đăng cai các giải quốc gia và tạo điều kiện để cán bộ, HLV địa phương được tham gia các khóa tập huấn, trao đổi kinh nghiệm.

VFF sẽ đồng hành hỗ trợ bóng đá Thanh Hóa

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao nỗ lực và sự năng động của LĐBĐ Thanh Hóa. Ông nhấn mạnh, Thanh Hóa là một trong những địa phương có bước phát triển gắn liền với Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045. Để phát triển bền vững, song song với việc đầu tư cho cơ sở vật chất, Thanh Hóa cần quan tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực từ HLV, trọng tài đến hướng dẫn viên phong trào. VFF sẽ hỗ trợ bằng việc tổ chức các lớp tập huấn và sẵn sàng phối hợp để đưa các giải bóng đá phong trào cấp quốc gia về địa phương.

VFF trao kinh phí hỗ trợ công tác hành chính, văn phòng năm 2025 cho LĐBĐ Thanh Hóa ẢNH: VFF

LĐBĐ Thanh Hóa trao tặng phẩm lưu niệm Trống đồng Đông Sơn cho Chủ tịch VFF ẢNH: VFF

Chủ tịch VFF tặng cuốn sách kỷ niệm 25 năm V-League vừa mới được VFF và Công ty VPF hoàn thành cho lãnh đạo LĐBĐ Thanh Hóa và CLB Đông Á Thanh Hóa ẢNH: VFF

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng đánh giá cao đề xuất về xây dựng Bệnh viện phục hồi chức năng cho VĐV của bóng đá Thanh Hoá và nhấn mạnh đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển hiện đại. VFF đã hợp tác cùng Trung tâm Y học thể thao Vinmec – đơn vị được AFC công nhận là Trung tâm Y học thể thao xuất sắc – và sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Thanh Hóa trong lĩnh vực này.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn khuyến khích LĐBĐ Thanh Hóa sớm triển khai Đại hội nhiệm kỳ mới để kiện toàn tổ chức, tạo nền tảng cho những mục tiêu dài hạn. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, VFF luôn coi trọng việc đồng hành cùng các liên đoàn thành viên, coi đây là chìa khóa để phát triển bóng đá Việt Nam từ gốc rễ, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự thành công ở cấp độ chuyên nghiệp và đội tuyển quốc gia.