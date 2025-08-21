Xác định 2 cặp đấu bán kết giải U.9 toàn quốc: Hứa hẹn gay cấn

Hôm nay 21.8, tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh, đã diễn ra 4 trận tứ kết của giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025. Các đội bóng mạnh như U.9 CLB Hà Nội, U.9 Việt Hùng Thanh Hóa, U.9 SLNA và U.9 Văn Tâm Đồng Nai đều đã khẳng định được thương hiệu, ghi tên mình vào chơi vòng bán kết diễn ra vào chiều 23.8 tới đây.

Các cầu thủ nhí thi đấu hết mình Ảnh: BTC

Trận tứ kết giữa U.9 Công an Hà Nội và U.9 CLB Hà Nội đã tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Trong đó, Đăng Khôi và Phúc Nguyên bên phía U.9 Công an Hà Nội nhiều lần tạo ra những cơ hội ghi bàn mười mươi cho đội nhà.

Anh Nhật và Quang Anh của U.9 CLB Hà Nội, cũng nhiều lần khiến cho khung thành của đối thủ chao đảo. Sau khi hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. Ngay đầu hiệp 2, U.9 CLB Hà Nội đã sớm có bàn khai thông thế bế tắc. Tiền đạo đội trưởng Anh Nhất có pha đệm lòng chuẩn xác, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội nhà. Không chịu lép vế, Minh Khang lập tức đưa trận đấu về vạch xuất phát, giúp U.9 Công an Hà Nội có bàn gỡ hòa 1-1.

Nhưng khi vừa tìm được bàn gỡ, thế trận đang cân bằng, U.9 Công an Hà Nội bất ngờ nhận lấy bất lợi về điểm số. Từ một tình huống câu bóng của U.9 CLB Hà Nội, hậu vệ Khôi Vĩ vô tình đánh đầu ngược phản lưới nhà, giúp đội bạn vươn lên dẫn trước 2-1. Và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

Giây phút chiến thắng

Trận tứ kết 2, U.9 Thuận An Bình Dương đã bất ngờ để cho U.9 Việt Hùng Thanh Hóa sớm có hai bàn thắng do công của Long Đăng và Gia Khánh. Bước sang hiệp 2, đội bóng của HLV Cao Xuân Quang chỉ tìm được 1 bàn ở do công của Quốc Khang.

Chung cuộc, U.9 Việt Hùng Thanh Hóa đánh bại U.9 Thuận An Bình Dương 2-1, vào bán kết.

Ở trận tứ kết 3 giữa U.9 Ban Mê Ngọc Hùng gặp U9 SLNA, tỷ số chung cuộc 2-1 lại được lặp lại. Tại trận tứ kết cuối cùng giữa U.9 Văn Tâm Đồng Nai gặp U.9 Phú Thọ, thế trận đôi công được hai đội duy trì suốt trong hai hiệp chính. U.9 Phú Thọ thất bại với tỷ số 1-3.

Bán kết U.9 gồm các cặp đấu nào?

Như vậy, giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025, đã xác định được 2 cặp đấu bán kết của giải, vào ngày 23.8. Theo đó, U.9 CLB Hà Nội đối đầu với U.9 Việt Hùng Thanh Hóa tại trận bán kết 1, bắt đầu lúc 16 giờ. Trận bán kết 2, là cuộc chạm trán giữa U.9 SLNA đối đầu U.9 Văn Tâm Đồng Nai bắt đầu lúc 17 giờ.