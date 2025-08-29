Ngày chiến thắng của CLB Công an TP.HCM và Công an Hà Nội

Trở về sân nhà Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM cho thấy sự khởi sắc với thế trận lấn lướt trong chiến thắng 1-0 trước HAGL. Rút kinh nghiệm từ trận thua trước, HLV Lê Huỳnh Đức thay Huy Toàn bằng nhân tố mới Việt Hoàng lần đầu ra mắt V-League 2025 - 2026. Tốc độ và sức trẻ của cầu thủ sinh năm 2002 đã giúp biên trái CLB Công an TP.HCM sinh động hơn hẳn. Nhờ đó, đội chủ sân Thống Nhất tìm được sự cân bằng trong lối chơi, giúp Quang Hùng luôn sẵn sàng băng lên biên phải.

Có thể thấy những màn "đội mưa" tập luyện của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức dần phát huy tác dụng. Các cầu thủ đã dần tích lũy thể lực và nhuần nhuyễn, sắc nét hơn. Điều này thể hiện qua thời lượng kiểm soát bóng hơn 60% trong hiệp 1, tung ra 11 cú sút về phía khung thành thủ môn Trung Kiên.

Phút 25, Tẩy Văn Toàn sút ra ngoài khi đối diện Trung Kiên. Kể từ đó, sức ép dồn dập trên 1/3 sân HAGL đã giúp CLB Công an TP.HCM có bàn thắng khai thông bế tắc ở phút 41. Đó là đường triển khai bóng chớp nhoáng từ thủ môn Patrick Lê Giang, bóng được mở xuống nách biên trái giúp Đức Phú xâm nhập vùng cấm, căng ngược để Endrick dễ dàng có bàn mở tỷ số cho CLB Công an TP.HCM.

CLB Công an TP.HCM vươn lên vị trí thứ 6 ẢNH: NGUYÊN KHANG

CLB Công an TP.HCM chưa hài lòng với cách biệt chỉ 1 bàn, chủ động dâng cao vây ráp tìm thêm bàn thắng khiến HAGL gặp rất nhiều khó khăn. Những ngoại binh mới đến như Utzig dần cho thấy sự hòa nhập tốt hơn vào lối chơi chung, còn tân binh Makrillos vào sân từ phút 80 cũng đã có màn ra mắt khá ổn. Lẽ dĩ nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ muốn học trò phải tận dụng các cơ hội và dứt điểm tốt hơn, thay vì tỷ số tối thiểu 1-0.

CLB Công an Hà Nội thăng hoa

Trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội tiếp tục thể hiện sức mạnh tấn công sáng tạo bậc nhất V-League, thắng đậm CLB Hà Nội 4-2 trong trận derby thủ đô. Bất chấp mưa lớn, các học trò của HLV Mano Polking vẫn kiểm soát bóng lên đến 60%, còn CLB Hà Nội phải đến phút 41 mới có cú sút đầu tiên. Sự vượt trội về khả năng phối hợp nhóm ít chạm giúp CLB Công an Hà Nội hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Ngược lại, HLV Teguramori Makoto quá thận trọng, không dám sử dụng Hai Long, Văn Quyết, Đình Hai… từ đầu. Bàn thắng của Leo Artur (phút 30) và cú hat-trick của Alan (phút 66, 72, 76) đơn giản khẳng định sự vượt trội hoàn toàn của CLB Công an Hà Nội. Những bàn gỡ trễ của Daniel (phút 84) và Đình Hai (90+1) khi đối thủ chủ quan không chắc sẽ giúp tương lai HLV Makoto bớt bấp bênh hơn là bao.