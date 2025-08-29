Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xuất hiện 2 luồng phát trực tiếp vòng loại Asian Cup: Xem Việt Nam 'trả món nợ' Malaysia trên kênh nào?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
29/08/2025 13:59 GMT+7

Cuối năm nay và đầu năm sau, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại vòng loại Asian Cup 2027 với các đối thủ Lào, Nepal và Malaysia. Trong đó trận tái đấu Malaysia đặc biệt được chú ý khi ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã để thua đậm.

Xem đội tuyển Việt Nam đấu vòng loại Asian Cup trên kênh nào?

Bóng đá Việt Nam đang chuẩn bị cho một hành trình đầy thử thách tại vòng loại AFC Asian Cup 2027. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik cần một chiến thắng thực sự thuyết phục để vực dậy tinh thần sau trận thua toàn diện 0-4 trước Malaysia hồi tháng 6.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Nepal trên sân Gò Đậu (TP.HCM) vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 9.10, và trận đấu này sẽ được phát sóng trên cả FPT Play và VTV.

Xuất hiện 2 luồng phát trực tiếp vòng loại Asian Cup: Xem Việt Nam 'trả món nợ' Malaysia trên kênh nào?- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam cần một trận thắng tưng bừng để lấy lại tinh thần

ẢNH: NGỌC LINH

Vào ngày 14.10, hai đội sẽ tái đấu tại Nepal, giờ thi đấu chưa xác định. Trận Lào - Việt Nam diễn ra vào ngày 18.11 và cả 2 trận sân khách này do VTV nắm bản quyền phát sóng trên lãnh thổ Việt Nam.

Qua năm 2026, Việt Nam sẽ có màn tái ngộ quan trọng với Malaysia - nơi HLV Kim Sang-sik sẽ phải chứng minh ông đủ bản lĩnh để đưa đội bóng sao vàng vượt qua thử thách nhập tịch ồ ạt của đội bạn. Trận đấu này diễn ra vào ngày 31.3.2026 và do FPT Play nắm bản quyền phát sóng.

Bóng đá Malaysia gặp khủng hoảng sau chiến thắng trước Việt Nam

Ngày 10.6, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà 0-4 trước đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ lượt đi vòng loại AFC Asian Cup 2027. Tuy nhiên, chiến thắng đặt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vào một cuộc khủng hoảng nội bộ. Chỉ sau 6 tháng tại vị, Chủ tịch FAM, ông Joehari Ayub, đã từ chức vì lý do sức khỏe. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng là chiến lược nhập tịch ồ ạt cầu thủ được cho là không có gốc gác Malaysia, gây suy yếu nền bóng đá nước này.

Xuất hiện 2 luồng phát trực tiếp vòng loại Asian Cup: Xem Việt Nam 'trả món nợ' Malaysia trên kênh nào?- Ảnh 2.

Ở trận đấu hồi tháng 6. các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn lu mờ trước những cầu thủ nhập tịch cao lớn của Malaysia

ẢNH: NGỌC LINH

Về phía đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đang có những sự thay đổi mạnh mẽ khi triệu tập các cầu thủ mới toanh lên đội tuyển. Những cái tên mới như Nguyễn Văn Việt, Quan Văn Chuẩn, Đặng Văn Tới, Trần Hoàng Phúc hay Phan Tuấn Tài sẽ là sự bổ sung quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu sắp tới. Dù có một số sự tranh cãi xoay quanh việc triệu tập các cầu thủ ít được thi đấu tại CLB, HLV Kim Sang-sik có lý do khi tin tưởng vào tiềm năng của họ.

Xuất hiện 2 luồng phát trực tiếp vòng loại Asian Cup: Xem Việt Nam 'trả món nợ' Malaysia trên kênh nào?- Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik sẽ phải chứng minh bản lĩnh ở trận tái đấu Malaysia

ẢNH: Đồng Nguyên Khang

Điều quan trọng trong lần triệu tập này là sự kết hợp giữa các cầu thủ kỳ cựu như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh và các tân binh. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ sẽ là yếu tố quyết định sự thành công của đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục tấm vé tham dự VCK Asian Cup 2027.

