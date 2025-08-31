Đội tuyển U.23 Việt Nam: Kéo dài mạch thắng trên đất lành Việt Trì

Đ IỂM TỰA tuyệt vời

Sáng 30.8, đội tuyển U.23 VN đã đến Khu di tích lịch sử đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) để dâng hương tưởng niệm các vua Hùng - những bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Ban huấn luyện U.23 VN đã báo công về những thành tích đáng tự hào mà bóng đá VN đã đạt được, gần nhất là vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 trên đất Indonesia. HLV Kim Sang-sik cùng toàn đội bày tỏ quyết tâm đoàn kết, rèn luyện không ngừng, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Đội tuyển U.23 VN hướng tới mục tiêu không chỉ vượt qua vòng loại U.23 châu Á mà còn nỗ lực cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu chất lượng sau 3 ngày nữa.

Đội tuyển U.23 VN dâng hương tưởng niệm các vua Hùng vào ngày 30.8 Ảnh: VFF

Trưa 30.8, đội U.23 Bangladesh đã có mặt ở tỉnh Phú Thọ, chuẩn bị cho trận ra quân gặp chính đội tuyển U.23 VN vào ngày 3.9. Đối thủ Nam Á là một ẩn số đáng chú ý khi sở hữu chân sút Cuba Mitchell từng khoác áo các đội trẻ ở Anh như Birmingham và Sunderland. Do vậy, HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ có những chuẩn bị kỹ lưỡng cho hàng phòng ngự đã chơi rất tốt ở giải U.23 Đông Nam Á vừa qua.

Hai đối thủ còn lại ở bảng C là U.23 Yemen và U.23 Singapore (lần lượt sang VN ngày 31.8 và 1.9) đều từng tranh tài với chúng ta ở vòng loại giải U.23 châu Á 2024, cũng chính trên sân Việt Trì. Khi đó, Thanh Nhàn và các đồng đội đã đánh bại U.23 Yemen 1-0 (Bùi Vĩ Hào ghi bàn) trước khi hòa U.23 Singapore 2-2 với 2 bàn thắng của Đình Bắc và Hữu Nam. Đặc biệt, U.23 Yemen thể hiện quyết tâm rất lớn khi mang sang VN 3 tiền đạo Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous đều là tuyển thủ quốc gia. Cả 3 cầu thủ này đều góp mặt trong đội hình Yemen gặp Bhutan và Li Băng tại vòng loại Asian Cup 2027.

Rõ ràng, vòng loại giải U.23 châu Á 2026 sẽ không hề dễ dàng cho bất kỳ đối thủ nào. Nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik rất tự tin và quyết tâm kéo dài mạch trận bất bại, thậm chí hướng đến thành tích toàn thắng, khi được chơi trên "sân thiêng" Việt Trì tại đất tổ đền Hùng.

Ô NG K IM NÂNG CẤP U.23 Việt Nam

Chiều 30.8, đội tuyển U.23 VN đã có buổi tập đầu tiên trên sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), nơi HLV Kim Sang-sik lần thứ 2 liên tiếp trực tiếp dẫn dắt đội bóng với mục tiêu vượt qua vòng loại, đoạt vé dự vòng chung kết giải U.23 châu Á 2026. Ông Kim hầu như giữ nguyên bộ khung đã xuất sắc vô địch giải U.23 Đông Nam Á, với 22/23 cái tên có mặt, ngoại trừ Thành Đạt không được gọi. Đặc biệt, đội U.23 VN đón chào 2 nhân tố mới rất quan trọng là sự trở lại của tiền đạo Thanh Nhàn và cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung.

Thanh Nhàn từng là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Kim Sang-sik để đá cặp cùng Đình Bắc trên hàng công đội tuyển U.23 VN trong sơ đồ 3-5-2. Thể hình và sự dũng mãnh của Đình Bắc sẽ tạo ra sự bổ trợ rất lớn với kỹ năng qua người, kiến tạo và khai thác không gian tốt của Thanh Nhàn. Việc chân sút của PVF-CAND bị chấn thương cổ chân trước khi lên đường buộc ông Kim phải chữa cháy với hàng loạt thử nghiệm mang tên Quốc Việt, Lê Viktor, Ngọc Mỹ cho đến cuối cùng là Công Phương. Việc Thanh Nhàn trở lại với phong độ cao sau 3 trận tại V-League 2025 - 2026 sẽ đem đến cú hích rất lớn, giúp nâng cấp thêm hàng công đội tuyển U.23 VN.

Trần Thanh Trung đang ra sân từ băng ghế dự bị tại V-League, theo lộ trình của Ninh Bình FC giúp anh từng bước thích ứng thời tiết và bóng đá VN. Nhưng số vốn gần 50 trận đấu đỉnh cao ở giải vô địch quốc gia Bulgaria của cầu thủ trẻ là sự bảo chứng về trình độ chơi bóng và kinh nghiệm thực chiến. Tuyến giữa U.23 VN vốn đã mạnh với Xuân Bắc, Văn Trường, Văn Khang, Thái Sơn hứa hẹn sẽ càng đáng gờm nhờ nhân tố mới này.