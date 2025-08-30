HAGL chưa ghi nổi bàn nào tại V-League 2025-2026: Vì đâu nên nỗi?

HAGL ít nhân sự tấn công chất lượng cao

Sau 3 trận, HAGL thua 2 và hòa 1, được 1 điểm, đứng vị trí thứ 13 trong tổng số 14 đội tham dự V-League 2025-2026. Điểm đáng chú ý, HAGL là đội duy nhất chưa ghi được bàn thắng nào sau 3 vòng đấu đầu tiên.

Có lẽ đây cũng không phải là điều bất ngờ đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Về nguyên nhân khách quan, trong số 3 đối thủ mà HAGL phải đụng độ ở đầu mùa giải năm nay, có 2 đội rất mạnh, gồm Hà Nội FC và CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM), HAGL đương nhiên sẽ gặp khó khăn trong các trận đấu ấy. Còn về nguyên nhân chủ quan, đội bóng phố núi không còn nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc, nhất là các nội binh.

Mùa trước, HAGL có 2 cầu thủ nội có khả năng tấn công giỏi gồm tiền vệ Trần Minh Vương và tiền vệ Châu Ngọc Quang. Trong đó, Châu Ngọc Quang là tuyển thủ quốc gia, thành viên của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, còn Trần Minh Vương là cựu tuyển thủ quốc gia.

Mùa trước nữa, HAGL có các cầu thủ tấn công nhiều triển vọng gồm tiền đạo Nguyễn Quốc Việt và tiền vệ Nguyễn Đức Việt. Trong đó, Quốc Việt là tuyển thủ U.23 quốc gia, thành viên của đội tuyển U.23 Việt Nam 3 lần liên tiếp vô địch U.23 Đông Nam Á vào các năm 2022, 2023 và 2025, còn Đức Việt là cựu tuyển thủ U.23 quốc gia.

Thói quen chơi bóng làm ảnh hưởng đến khả năng tấn công

Trong khi đó, ở mùa này, các nội binh trên hàng tấn công của CLB HAGL khá vô danh. Người được biết đến nhiều nhất trong số các nội binh trên hàng tấn công của HAGL ở mùa giải 2025-2026 là tiền đạo Trần Gia Bảo (thành viên của đội U.19 Việt Nam). Tuy nhiên, Gia Bảo mới 17 tuổi, quá thiếu kinh nghiệm thi đấu tại V-League.

Trước khi V-League mùa này khai diễn, HAGL bổ sung tiền đạo Việt kiều Ha Ryan và tiền đạo ngoại Conceicao Dos Santos. Dù vậy, Conceicao Dos Santos chưa thể hòa nhập với V-League, còn Ha Ryan chỉ có trình độ ở mức trung bình.

Tiếp theo, về mặt lối chơi, HAGL hiện chơi quá nặng nề về phòng ngự. Đặc biệt, họ dựa quá nhiều vào các tình huống bóng bổng, dựa quá nhiều vào việc khai thác các tình huống cố định, điều này vô tình khiến cầu thủ HAGL cũng mất đi thói quen phối hợp nhóm nhỏ trên mặt sân.

Thực chất, trong danh sách của HAGL vẫn còn 1 tiền vệ rất tài hoa là Da Silva Marciel, người từng chơi tốt ở mùa giải trước, bên cạnh những Minh Vương và Châu Ngọc Quang. Nhưng do HAGL hiện chơi bóng bổng và bóng dài quá nhiều, nên chất kỹ thuật của Marciel hầu như không được phát huy ở các vòng đấu đã qua.

Hàng tấn công "tịt ngòi", tuyến trên của HAGL hầu như không thể gây áp lực cho các đối thủ, khiến cho họ càng khó kiếm điểm trong các trận đấu tại V-League. Đây là điều mà đội bóng phố núi phải sớm nghiên cứu và cải thiện, bởi nếu không thể ghi bàn, họ sẽ không thể tìm thấy các chiến thắng Khi đó, họ càng khó thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện nay.