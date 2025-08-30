Ẩn số U.23 Bangladesh đến Phú Thọ, chân sút nhập tịch từng chơi tại Anh: Muốn thử thách ông Kim

Đội tuyển U23 Bangladesh được đón tiếp chu đáo khi đến Việt Trì, Phú Thọ ảnh: VFF

Đội U.23 Bangladesh sẵn sàng "chiến" với HLV Kim Sang-sik

Đội tuyển U.23 Bangladesh là đội bóng quốc tế ở bảng C, vòng loại U.23 châu Á 2026 đầu tiên tới Việt Nam. Trước khi tới Việt Nam, đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik phải trải qua chặng bay từ Nam Á nối chuyến qua thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Chính vì thế, các cầu thủ U.23 Bangladesh cho thấy đôi chút mệt mỏi. Nhưng bầu không khí ấy nhanh chóng được xóa tan khi họ nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ tỉnh Phú Thọ.

Đội hình của Bangladesh tham dự vòng loại năm nay được chú ý với sự xuất hiện của chân sút nhập tịch Cuba Mitchell - người mang 3 dòng máu là Anh, Jamaica và Bangladesh.

Tâm điểm chân sút nhập tịch

Cầu thủ Cuba Mitchell có hồ sơ rất đáng chú ý, đã từng thi đấu cho các đội trẻ ở Anh như Birmingham và Sunderland. Chắc chắn, Cuba Mitchell sẽ là ẩn số đáng chú ý nhất của đội U.23 Bangladesh lần đầu đối đầu đội tuyển U.23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik.

Trước đó, để chuẩn bị cho vòng loại giải U.23 châu Á 2026, Bangladesh đã có 2 trận giao hữu với U.23 Bahrain và đều thua với các tỷ số 0-1 và 2-4.

Đội bóng của HLV AKM Saiful Bari Titu cũng chính là đối thủ đầu tiên của đội tuyển U.23 Việt Nam ở bảng C, với trận đấu diễn ra lúc 19 giờ ngày 3.9 trên SVĐ Việt Trì tới đây.