Giai đoạn đặc biệt của bóng đá Việt Nam, đội U.23 tập kín ngay buổi đầu tiên

U.23 Việt Nam VÀ THỬ THÁCH CHÂU Á

Sau kỳ tích Thường Châu năm 2018, việc có vé dự vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á đã trở thành nhiệm vụ sống còn của bóng đá VN, với mục tiêu đã được đưa vào đề án phát triển bóng đá. Lứa U.23 có thể xem như lớp kế cận gần gũi và quan trọng nhất với đội tuyển quốc gia. Bởi vậy, được dự VCK châu Á là cơ hội để các cầu thủ tích lũy, trưởng thành và có cú hích quan trọng trong sự nghiệp.

Đội tuyển VN hội quân để đá giao hữu Ảnh: VFF

U.23 VN đã dự các VCK U.23 châu Á liên tục từ năm 2016 đến nay. Tức là, dù các lứa cầu thủ mạnh yếu tùy lúc khác nhau, nhưng so với mặt bằng châu Á, U.23 VN vẫn là cái tên đáng gờm và đủ sức nằm trong tốp 16. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, tiêu chuẩn sẽ được nâng cao hơn, đặc biệt khi U.23 VN vừa vô địch Đông Nam Á. Đó là bên cạnh việc có vé dự VCK U.23 châu Á 2026, học trò ông Kim cần trình diễn lối chơi gắn kết, thuyết phục và có bước chuyển mình thực sự về chuyên môn. Bởi đích ngắm sau cùng của các tuyển thủ trẻ vẫn là đội tuyển VN. Quốc Việt cùng đồng đội đã đủ cho lứa U.23, nhưng để đủ cho đội tuyển quốc gia, họ vẫn còn chặng đường dài phải vượt qua.

Ở bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026, U.23 VN sẽ gặp U.23 Bangladesh (3.9), U.23 Singapore (6.9) và U.23 Yemen (9.9) tại sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Đây là bảng đấu thuận lợi cho U.23 VN. 2 năm trước, đội bóng trẻ khi ấy được huấn luyện bởi ông Philippe Troussier đã thắng U.23 Yemen (1-0) và hòa U.23 Singapore (2-2) cũng tại sân Việt Trì. U.23 VN đủ khả năng lấy trọn 3 điểm, tuy nhiên đây đều là những đối thủ đủ sức khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik phải vất vả.

U.23 Yemen là ẩn số Tây Á, với lối chơi cơ bắp, trực diện, thiên về bóng bổng. U.23 Singapore lại có nhiều nhân tố khéo léo, nhanh nhẹn. Việc gặp những đối thủ theo nhiều trường phái bóng đá khác nhau đòi hỏi U.23 VN phải thích ứng linh hoạt, kiểm soát thế trận chặt chẽ hơn, có nhiều phương án tiếp cận cầu môn, và trên hết là chỉnh lại khâu dứt điểm. Ở buổi hội quân hôm qua (29.8), các cầu thủ đã được ông Kim nhắc nhở kỹ lưỡng về sự chắt chiu, cẩn trọng. "Tôi muốn cầu thủ phải nhiệt huyết và máu lửa hơn nữa. Cứ phải tìm được chiến thắng ở vòng loại đã", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Theo VFF, buổi tập ngày 30 và 31.8 của đội tuyển U.23 VN là buổi tập nội bộ, không tổ chức hoạt động truyền thông.

Đ ỘI TUYỂN VN THANH LỌC LỰC LƯỢNG

Cũng hội quân vào ngày 29.8, đội tuyển VN chuẩn bị đá giao hữu với CLB Nam Định (4.9) và CLB Công an Hà Nội (7.9). Đây là đợt tập trung đặc biệt nhất trong năm, khi Hoàng Đức cùng đồng đội sẽ không đá giải chính thức mà chỉ thử lửa với "quân xanh". Do Doãn Ngọc Tấn bị gãy xương sườn nên lỡ hẹn đội tuyển lần này. Thay thế anh là cầu thủ sinh năm 2001 Phan Du Học, hậu vệ cánh của HAGL (từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang-seo và Troussier).

Thất bại 0-4 trước Malaysia cho thấy đội tuyển VN đã đến lúc phải cải tổ lực lượng. Cuộc chuyển giao thế hệ nên được tiến hành ngay lúc này, khi các trụ cột dần chạm ngưỡng 30 và sa sút thể lực, phong độ. Dù không nắm quyền ở đội tuyển VN trong tháng 9, nhưng HLV Kim Sang-sik đã "bật đèn xanh" để quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đưa các tân binh lên tuyển.

Hoàng Phúc (CLB Công an TP.HCM), Văn Chuẩn (CLB Hà Nội), Quang Kiệt (HAGL), Gia Hưng (CLB Ninh Bình), Hoàng Anh (CLB Nam Định)... sẽ mang lại làn gió mới cho đội tuyển VN. Dù cần thời gian để trả lời liệu các tân binh có trụ lại được hay không, nhưng ít nhất con người mới đủ sức thổi bùng ngọn lửa cạnh tranh.

Đồng thời, câu chuyện từ "kép phụ" thành "kép chính" của Ngọc Tân, Ngọc Quang, Đình Triệu, Tiến Anh, Hai Long… ở đội tuyển VN thời ông Kim cũng truyền cảm hứng mãnh liệt: mọi cầu thủ đều có cơ hội, chỉ cần đủ năng lực và quyết tâm. Khi ban huấn luyện của HLV Kim Sang-sik quyết tâm thanh lọc đội tuyển, nhiều vị trí có thể sẽ xáo trộn. Mới nhất, cả hai thủ môn Nguyễn Filip và Đình Triệu đều không còn được triệu tập, mở đường cho sự xuất hiện của những người trẻ như Văn Chuẩn (2001) hay Văn Việt (2002).

Sau khi U.23 VN khép lại vòng loại châu Á, các cầu thủ trẻ có thể lên tuyển ở các đợt tập trung tháng 10 (đá 2 trận gặp Nepal) và tháng 11 (gặp Lào) ở vòng loại Asian Cup 2027.