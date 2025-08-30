Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: Thú vị Quang Hải đối đầu căng thẳng với CLB CAHN

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đá chính thức hội quân trở lại vào ngày 29.8 tại Hà Nội.

Ở lần tập trung này, ngoài những cái tên quen thuộc như Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh, Thành Chung, Tiến Linh… thì nhiều gương mặt mới cũng được trao cơ hội như tiền đạo Phạm Gia Hưng, hậu vệ Trần Hoàng Phúc, hậu vệ Phan Du Học hay trung vệ Đinh Quang Kiệt.

Quang Hải (phải) sẽ chạm trán với chính đội bóng chủ quản là CLB Công an Hà Nội (CAHN) Ảnh: Minh Tú

Trong đó, Du Học là cái tên được bổ sung thay thế cho Doãn Ngọc Tân. Doãn Ngọc Tân được xác định bị gãy 3 xương sườn, có ảnh hưởng đến vùng phổi. Nhiều khả năng đội trưởng của CLB Thanh Hóa phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tháng. Doãn Ngọc Tân chấn thương trước ngày tuyển Việt Nam hội quân.

Tuy vậy, việc anh không có mặt cũng không ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch của HLV Kim Sang-sik. Bởi lần hội quân này đội tuyển quốc gia không có lịch thi đấu quốc tế nào trong tháng 9. Phan Du Học sinh năm 2001, chơi ở vị trí hậu vệ trái cho CLB HAGL. Cầu thủ này từng được triệu tập vào đội U.23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo và Philippe Troussier. Du Học thường xuyên được tạo điều kiện đá chính tại đội bóng phố núi, và cầu thủ này phần nào đã có những sự tiến bộ nhất định về mặt chuyên môn.

Đội tuyển Việt Nam ngày 31.8 mới đủ quân số

Do ngày 30.8, vòng 3 V-League còn 1 trận, Thể Công Viettel gặp Becamex Bình Dương, nên đến ngày 31.8 đội tuyển Việt Nam mới có đủ quân số. Các tuyển thủ của 2 đội bóng này sẽ hội quân muộn hơn.

Trong đợt tập trung của kỳ FIFA Days tháng 9, đội tuyển Việt Nam sẽ lựa chọn thi đấu giao hữu với 2 CLB trong nước là đội CAHN (ngày 4.9) và Nam Định (ngày 7.9).

HLV trưởng Kim Sang-sik bận dẫn dắt đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự vòng loại U.23 châu Á 2026 diễn ra cùng thời điểm, nên công tác huấn luyện đội tuyển quốc gia sẽ do quyền HLV Đinh Hồng Vinh đảm nhiệm. Ông Đinh Hồng Vinh từng có nhiều kinh nghiệm tại các cấp độ đội tuyển trẻ và CLB, sẽ chịu trách nhiệm triển khai các giáo án chuyên môn, đánh giá năng lực từng vị trí trong đội hình.





