Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Thể Công Viettel quyết đánh bại Becamex TP.HCM, đấu trí nảy lửa

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
30/08/2025 00:00 GMT+7

CLB Thể Công Viettel đang khởi đầu mùa giải khá suôn sẻ khi hòa 1-1 với CLB Công an Hà Nội (CAHN) và đánh bại CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) 3-0.

Cuộc đấu trí của HLV Popov và Anh Đức

Về cơ bản, đội bóng quân đội không có quá nhiều thay đổi về nhân sự, nhưng họ đang dần cho thấy bóng dáng của một kẻ chinh phục rất khó chịu. Giai đoạn 5 trận cuối V-League 2024-2025 đã giúp HLV Velizar Popov nắm rõ đặc tính của các cầu thủ, có đủ thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải này.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Thể Công Viettel quyết đánh bại Becamex TP.HCM, đấu trí nảy lửa- Ảnh 1.

Được chơi trận thứ 2 liên tiếp trên sân Hàng Đẫy sẽ là lợi thế lớn cho Thể Công Viettel

Ảnh: Minh Tú

Chiến thắng 3-0 trước CLB CA TP.HCM cho thấy Thể Công Viettel vẫn chắc chắn trong phòng ngự, nhưng là theo cách chủ động thay vì rình rập chờ cơ hội phản công nhanh như trước. Wesley máu lửa đang từng bước thế chỗ Đức Chiến đã sang đầu quân cho Ninh Bình FC, giúp đội bóng cải thiện rõ rệt khả năng tranh chấp. Đặc biệt, Thể Công Viettel dưới thời HLV Popov đã cải thiện rõ rệt khả năng dâng đội hình gây sức ép lên phần sân đối thủ. Trong suốt hơn 90 phút, các cầu thủ áo đỏ đã bóp nghẹt không gian chơi bóng của đội CA TP.HCM bằng hàng tiền vệ dâng cao áp sát khiến đối thủ không thể phối hợp đưa bóng lên, mà phải sử dụng các đường chuyền dài. Đặc biệt, sở trường tận dụng tình huống bóng văng ra để tuyến 2 tung đòn chớp nhoáng của HLV Popov đang được Văn Khang, Wesley, Pedro, Lucao, Tiến Anh… thực hiện ngày càng nhuần nhuyễn.

Highlight CLB Công an Hà Nội 4-2 CLB Hà Nội: Mưa bàn thắng trận derby

Tiếp CLB Becamex TP.HCM trên sân Hàng Đẫy (19 giờ 15 hôm nay 30.8), mục tiêu của Thể Công Viettel rất rõ ràng là giành trọn 3 điểm. Động lực của họ càng lớn khi một chiến thắng sẽ giúp đội bóng áo đỏ có 7 điểm và đứng vào tốp 3 trong thời gian V-League tạm nghỉ nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, thầy trò HLV Popov sẽ phải vượt qua được Becamex TP.HCM đã thay đổi nhiều dưới tay HLV Nguyễn Anh Đức. Dù thua CLB CAHN 0-3 ở vòng trước, nhưng đội bóng miền Đông Nam bộ chơi không kém cạnh, cho đến khi Trung Hiếu nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 41. Những tân binh Minh Bình, Tuấn Tài, Thanh Hậu, Milos, Adriano Schmidt hay Ogochukwu được HLV Anh Đức tung vào sân từ đầu tạo thành bộ khung mới. Họ rất chịu khó tranh chấp, mở ra lối chơi giàu thể lực hơn. Nhưng về lâu dài, các gương mặt này phải thể hiện được sự nổi bật về khả năng chơi bóng và chịu sức ép khi tính cạnh tranh của V-League mùa này hứa hẹn rất cao.

Nhiều khả năng Minh Khoa sẽ được sử dụng từ đầu khi Trung Hiếu đang nhận án treo giò. Tiền đạo Việt Cường trở lại cũng giúp HLV Anh Đức có thêm sự lựa chọn trên hàng công.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Khám phá thêm chủ đề

CLB Công an Hà Nội Adriano Schmidt V-League HLV Popov CLB CA TP.HCM
