Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bầu Đoan bị bắt khẩn cấp, gia đình nói gì về ‘số phận’ CLB Thanh Hóa?

Minh Hải
30/08/2025 01:00 GMT+7

Ngày 29.8, ông Cao Tiến Đoan (bầu Đoan), Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, Chủ tịch CLB Thanh Hóa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Gia đình bầu Đoan nói gì?

Ngay trong sáng 29.8, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Sở VH-TT-DL, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa (liên đoàn) đã có cuộc gặp CLB để nắm bắt tình hình, đồng thời động viên các cầu thủ tiếp tục duy trì luyện tập, thi đấu tốt và khẳng định CLB Thanh Hóa vẫn tồn tại dù hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi nữa.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Duy Tự, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, cho biết quan điểm của lãnh đạo tỉnh là trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn quyết tâm duy trì CLB vì đây là đội bóng của tỉnh chứ không của riêng ai.

Bầu Đoan bị bắt khẩn cấp, gia đình nói gì về ‘số phận’ CLB Thanh Hóa?- Ảnh 1.

Ông Cao Tiến Đoan phát biểu tại lễ xuất quân V-League 2025-2026 của CLB Thanh Hóa

ẢNH: MINH HẢI

"Chúng tôi cũng tính toán đến phương án mời gọi các doanh nghiệp đủ điều kiện để tham gia điều hành, quản lý đội bóng theo đúng quy chế bóng đá chuyên nghiệp để tính về mặt lâu dài. Đại diện phía gia đình ông Đoan cũng đưa ra lời hứa sẽ ủng hộ và tạo điều kiện hết mức cho đội bóng để cầu thủ yên tâm tập luyện, thi đấu", ông Tự cho hay.

Sở VH-TT-DL Thanh Hóa cũng có tờ trình lên Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển giao công tác quản lý CLB Thanh Hóa, với nội dung sở sẽ chỉ đạo liên đoàn thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và điều hành CLB; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu đảm bảo quy định của BTC mùa giải V-League 2025 - 2026. "Đồng thời nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh mời các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp đủ năng lực để tiếp quản đội bóng theo đúng quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp…", sở báo cáo.

KHÔNG NỢ LƯƠNG CẦU THỦ SAU SỰ CỐ

PV Thanh Niên đặt câu hỏi về việc người đứng đầu đội bóng có nguy cơ vướng vào vòng lao lý thì vấn đề lớn nhất là tiền lương cho các cầu thủ và ban huấn luyện sẽ được xử lý thế nào, ông Nguyễn Duy Tự cho biết việc tiền nong vẫn thực hiện chi trả theo đề án phát triển bóng đá của tỉnh, vẫn cấp tài chính bình thường.

Bầu Đoan bị bắt khẩn cấp, gia đình nói gì về ‘số phận’ CLB Thanh Hóa?- Ảnh 2.

Ngày 29.8.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan (bìa trái), lệnh đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn

Ảnh: Công an Thanh Hóa

Vụ việc bầu Đoan bị khám xét nhà, nơi ở và sau đó bị bắt giữ khẩn cấp để cơ quan chức năng điều tra thu hút sự quan tâm của dư luận. Khi tiếp quản CLB Thanh Hóa từ cuối năm 2020, ông Cao Tiến Đoan đã khẳng định với các cầu thủ "Cơm áo gạo tiền tôi lo, các bạn cứ yên tâm đá". Gần đây nhất, trong cuộc họp ra mắt tân HLV Choi Kwon-won, ông Đoan cho biết ông từng phải bán nhiều nhà, đất để lấy tiền nuôi đội bóng. Mỗi năm ông chi khoảng 135 tỉ đồng cho các hoạt động bóng đá.

Ông Cao Tiến Đoan (65 tuổi) là đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

