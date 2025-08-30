VFF có động thái đặc biệt, bán vé trực tiếp tại Phú Thọ: U.23 Việt Nam hãy chiến thắng!

Đến sân Việt Trì tiếp lửa cho U.23 Việt Nam

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người hâm mộ có thể theo dõi và cổ vũ đội tuyển U.23 Việt Nam, BTC sẽ tổ chức bán vé trực tiếp tại một địa điểm duy nhất là cổng chính nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ, đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu (TP.Việt Trì cũ)

Vé xem các trận đấu có mệnh giá lần lượt là 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Người hâm mộ có thể mua vé cho tất cả các trận đấu diễn ra vào các ngày 3.9, 6.9 và 9.9.2025.

Các kênh bán vé và giá vé các trận đấu của U.23 Việt Nam

Thời gian bán vé trực tiếp tại quầy diễn ra từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 2.9.2025, và từ ngày 3.9 đến ngày 9.9.2025, vé sẽ được bán vào các khung giờ buổi sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

Các hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm nếu số lượng vé được bán hết trước thời gian dự kiến. BTC cũng nhấn mạnh rằng, để đảm bảo an ninh và an toàn cho công tác phát hành vé, có thể điều chỉnh kế hoạch và phương thức phát hành vé tùy theo điều kiện thực tế. Khán giả cần tự bảo quản vé sau khi mua và không mang theo các vật dụng nguy hiểm như pháo bông, bình xịt hơi cay hay các vật dụng có thể gây thương tích vào khu vực sân. BTC có quyền từ chối tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân thủ quy định và không hoàn trả lại tiền vé.

U.23 Việt Nam có thể tiếp nối thành công vang dội từ giải U.23 Đông Nam Á? ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lịch thi đấu vòng loại U.23 Việt Nam

Các trận đấu tại vòng loại U.23 châu Á 2026, bảng C, sẽ diễn ra vào các ngày 3.9, 6.9 và 9.9.2025. Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với các đội U.23 Bangladesh, U.23 Singapore và U.23 Yemen. Mặc dù lịch thi đấu khá thuận lợi và các đội thủ không quá "khó nhằn" các cầu thủ U.23 Việt Nam cần phải tập trung vào chuyên môn và thể hiện phong độ cao nhất để giành vé vào vòng chung kết giải U.23 châu Á 2026.