Các chân sút U.23 VN phải hay hơn lúc vô địch Đông Nam Á, thầy Kim muốn sân đông khán giả

Đ IỀU ÔNG K IM CHƯA HÀI LÒNG

Khả năng tận dụng cơ hội của tiền đạo là một trong những điểm hiếm hoi HLV Kim Sang-sik khẳng định là "chưa hài lòng" sau khi cùng U.23 VN vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025.

Dù toàn thắng cả 4 trận trong 90 phút trên đường chạm đến ngai vàng (thành tích chưa từng có trước đây), nhưng 3 trong số 4 chiến thắng của thầy trò ông Kim chỉ có cách biệt tối thiểu. Ở các trận gặp đối thủ dưới tầm như U.23 Campuchia (vòng bảng) và U.23 Philippines (bán kết), U.23 VN đều chỉ thắng 2-1, đồng thời phải… hồi hộp đến những phút cuối khi đối thủ tràn lên gây áp lực. Đáng lẽ với thực lực vượt trội và thế trận áp đảo, U.23 VN có thể gia tăng cách biệt từ 2 bàn trở lên.

Đó là bởi các tiền đạo của HLV Kim Sang-sik đều chưa "vào phom". Ngoại trừ Đình Bắc tỏa sáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, những mũi tấn công như Quốc Việt, Văn Thuận, Văn Trường đều chưa sắc bén trong vòng cấm, liên tục bỏ lỡ cơ hội, trong đó có cả những pha đệm bóng hay đánh đầu cận thành. 5 trong số 8 bàn thắng U.23 VN ghi được ở giải này đến từ các cầu thủ đá ở tuyến sau (Lý Đức, Hiểu Minh), hoặc từ những "quân bài tẩy" của ông Kim (Xuân Bắc, Công Phương). Những tuyển thủ dạn dày lại chưa đạt phong độ, xử lý thiếu quyết đoán trong vòng cấm.

Đình Bắc là niềm hy vọng của HLV Kim Sang-sik ẢNH: MINH TÚ

Dù HLV Kim Sang-sik vẫn ưu tiên gọi lại bộ khung vô địch U.23 Đông Nam Á, nhưng chủ yếu là vì khoảng cách 1 tháng từ giải khu vực đến vòng loại châu lục không đủ để nhà cầm quân người Hàn Quốc chọn lọc, mạo hiểm với nhân tố mới. Sau vòng loại U.23 châu Á, ông Kim sẽ có gần 3 tháng thanh lọc đội hình cho SEA Games 33 (diễn ra vào tháng 12).

Do đó, 3 trận đấu gặp U.23 Bangladesh, U.23 Singapore và U.23 Yemen là cơ hội để các tiền đạo rèn giũa khả năng dứt điểm và lấy lại niềm tin nơi ban huấn luyện.

T Ự LỰC CÁNH SINH

Ở đợt tập trung này, HLV Kim Sang-sik có sự trở lại của tiền đạo Thanh Nhàn. Tuy nhiên, đây không phải cú hích về nhân sự.

Thanh Nhàn đã ghi 29 bàn sau 64 trận cho PVF-CAND, nhưng 28 bàn trong số đó ở sân chơi hạng nhất, vốn "dễ thở" hơn nhiều so với V-League. Ở các giải lớn trước đây cùng U.23 VN, Thanh Nhàn không để lại ấn tượng. Chân sút gốc Tây Ninh thuộc mẫu cầu thủ xông xáo, lên công về thủ tốt, nhưng thiếu khả năng tạo đột biến cũng như chất lượng cú sút chưa cao.

Hàng công U.23 VN là câu chuyện "bình mới, rượu cũ". Nhân sự không thay đổi, lối chơi có lẽ vẫn giữ nguyên bởi thời gian chuẩn bị gấp gáp (chỉ 5 ngày trước trận mở màn). Vậy, sự khác biệt nếu có, sẽ đến từ nỗ lực tự thân của từng cầu thủ. Đây cũng là phép thử ông Kim dành cho học trò. Phải tiến bộ từng ngày, cải thiện lối chơi qua từng buổi tập mới có thể nuôi giấc mơ khoác áo đội tuyển VN. Chặng đường thành công không có dấu chân của những cá nhân lười biếng.

Thực tế, bài toán tiền đạo đã khó giải với bóng đá VN từ… chục năm trước. Khó trách các tiền đạo trẻ, khi ngay cả các chân sút đàn anh với vốn kinh nghiệm dạn dày cũng phải chật vật tìm chỗ đứng. Các đội V-League ngày càng giàu tiềm lực để mua về ngoại binh giỏi, trong đó, khoảng 65% số ngoại binh cập bến V-League là tiền đạo hoặc tiền vệ tấn công. Bởi vậy các chân sút thường có rất ít cơ hội thể hiện. Một số phải đổi vị trí, chuyển xuống đá lùi hoặc dạt cánh như Đình Bắc (CLB CAHN) hay xuống đá tiền vệ như Văn Trường (CLB Hà Nội). Số còn lại ngồi dự bị.

Ở đội tuyển VN, HLV Kim Sang-sik cũng… bó tay với hàng công. Ông phải trông cậy vào ngoại binh nhập tịch (Xuân Son) để vô địch AFF Cup 2024. Trước khi Xuân Son đến, đội tuyển VN chỉ ghi 12 bàn/8 trận chính thức (trung bình 1,5 bàn/trận). Với chân sút gốc Brazil, con số vọt lên 12 bàn/4 trận, tức là tăng gấp đôi, với 7 bàn trong số đó thuộc về Xuân Son. Nhưng ở U.23 VN sẽ không có Xuân Son nào cho HLV Kim Sang-sik. Con người trong tay ông Kim chỉ có vậy.

Ở giải U.23 Đông Nam Á, ông Kim đã san sẻ khâu ghi bàn cho tuyến tiền vệ và tiền đạo. Các pha bóng cố định được HLV người Hàn Quốc đầu tư nhiều chất xám, bởi đây là kiểu tình huống mà cầu thủ nào trên sân (trừ thủ môn) cũng có thể tham gia ghi bàn. Những miếng đánh tấn công của U.23 VN cũng mở ra khoảng trống cho tuyến hai xâm nhập vòng cấm nhiều hơn. Những phương án lạ của thầy Kim như Xuân Bắc, Công Phương có thể sẽ xuất hiện trở lại, khiến đối thủ không kịp trở tay.

Nhưng, dù đá thế nào, HLV Kim Sang-sik vẫn cần tiền đạo tiến bộ. Vì U.23 VN không chỉ đá để thắng, mà còn để nhào nặn con người cho đội tuyển quốc gia. Hy vọng sau 3 trận ở vòng loại châu Á, các mũi công sẽ sắc bén và đáng tin cậy hơn.

U.23 Việt Nam muốn khán giả đến sân thật đông

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng đội tuyển U.23 VN sẽ được tiếp lửa trong các trận đấu trên sân Việt Trì sắp tới.

Ông nói: “Tại giải vô địch Đông Nam Á 2024 diễn ra ở Việt Trì vào tháng 12.2024, cũng như giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 vừa qua tại Việt Trì và Hải Phòng, chúng ta đều được chứng kiến những khán đài rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc. Đó thực sự là hình ảnh tuyệt vời và là nguồn động lực to lớn đối với các cầu thủ. Chúng tôi rất hy vọng bầu không khí cuồng nhiệt và đầy cảm hứng ấy sẽ tiếp tục được tái hiện tại vòng loại U.23 châu Á 2026”.

Để phục vụ người hâm mộ, vé các trận đấu được bán trực tuyến độc quyền trên ứng dụng OneU, với ba mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Việc mở bán được chia thành ba đợt: Đợt 1: Từ 9 giờ ngày 25.8 đến 23 giờ 59 ngày 27.8 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước; khán giả có thể mua đồng thời vé xem các ngày thi đấu 3.9, 6.9 và 9.9. Đợt 2: Từ 0 giờ ngày 28.8 đến 23 giờ 59 ngày 2.9 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước; khán giả có thể mua đồng thời vé xem các ngày thi đấu 6.9, 9.9. Đợt 3: Từ 0 giờ ngày 3.9 đến 23 giờ 59 ngày 5.9 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước, khán giả mua vé xem các trận đấu của ngày thi đấu 9.9.

