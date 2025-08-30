Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Khuất Văn Khang tạo dấu ấn đặc biệt giúp Thể Công Viettel thắng Becamex TP.HCM: HLV Kim sẽ vui!

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
30/08/2025 21:17 GMT+7

Tối 30.8, ở vòng 3 V-League 2025-2026, đội trưởng U.23 Việt Nam là Khuất Văn Khang để lại 1 kiến tạo trong chiến thắng 2-0 của CLB Thể Công Viettel trước đội Becamex TP.HCM.

CLB Thể Công Viettel chơi áp đảo

Sự trở lại của Minh Khoa trong đội hình xuất phát cũng không thể giúp CLB Becamex TP.HCM có một thế trận tốt trước đội Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy. Tuyển thủ Việt Nam và đồng đội Quốc Khánh có phần lép vế so với cặp tiền vệ trung tâm Nhật Nam - Wesley Nata bên phía đội chủ nhà.

Vì thế, CLB Thể Công Viettel là đội có thế trận nhỉnh hơn trong 45 phút đầu tiên. Họ kiểm soát bóng 65%, tạo ra 9 pha dứt điểm, gấp đôi so với CLB Becamex TP.HCM. Những cơ hội mà các học trò HLV Velizar Popov chủ yếu đến từ các pha dàn xếp tấn công biên. Tuy nhiên, Văn Khang, Tiến Anh hay Tuấn Tài tạt bóng chưa thực sự sắc sảo nên Lucao, Pedro chưa có những cơ hội ngon ăn. Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 lại là cú sút xa đưa bóng đi trúng cột dọc của Pedro ở phút 24.

Chiều ngược lại, CLB Becamex TP.HCM tạo được 2 cơ hội từ các pha phản công tốc độ. Chỉ tiếc là ở các pha xử lý quyết định, học trò HLV Nguyễn Anh Đức lại thực hiện hỏng.

Khuất Văn Khang tạo dấu ấn đặc biệt giúp Thể Công Viettel thắng Becamex TP.HCM: HLV Kim sẽ vui! - Ảnh 1.

Minh Khoa lép vế trong các pha tranh chấp với ngoại binh Wesley Nata của CLB Thể Công Viettel

ẢNH: MINH TÚ

Khuất Văn Khang tạo dấu ấn đặc biệt giúp Thể Công Viettel thắng Becamex TP.HCM: HLV Kim sẽ vui! - Ảnh 2.

Pedro (giữa) và Bùi Tiến Dũng (bìa phải) giúp CLB Thể Công Viettel giành trọn 3 điểm

ẢNH: MINH TÚ

Văn Khang kiến tạo trước khi lên đội U.23 Việt Nam

Phút 54, Pedro tiếp tục thử vận may với một cú sút xa. Anh nỗ lực đi bóng rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc bằng chân trái, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nhưng tiền đạo này cũng không phải tiếc nuối quá lâu. 4 phút sau, sau đường tạt bóng chính xác của Văn Khang, Pedro đánh đầu lái bóng về phía góc xa, khiến thủ môn Minh Toàn dù đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá thành công, giúp CLB Thể Công Viettel vươn lên dẫn trước 1-0. 

HLV Kim Sang-sik có lý do để vui mừng nếu xem trận đấu này. Văn Khang, đội trưởng U.23 Việt Nam đã chơi hay. Ngoài đường kiến tạo, cầu thủ sinh năm 2003 có nhiều tình huống đột phá, tạt bóng chất lượng, đóng góp nhiều vào lối chơi của CLB Thể Công Viettel. Anh vẫn duy trì phong độ ấn tượng sau khi giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025. Sắp tới, Văn Khang được kỳ vọng tỏa sáng để giúp đội U.23 Việt Nam giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026. Anh cũng được HLV Popov cho ra nghỉ sớm để có thể hội quân với một thể trạng lành lặn. 

Khuất Văn Khang tạo dấu ấn đặc biệt giúp Thể Công Viettel thắng Becamex TP.HCM: HLV Kim sẽ vui! - Ảnh 3.

Khuất Văn Khang (11) chơi hay

Trở lại với diễn biến trận đấu, bàn thắng của Pedro khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn cho CLB Thể Công Viettel. Phút 64, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt bằng kịch bản tương tự. Từ biên trái, Tiến Anh treo bóng gọn gàng để Bùi Tiến Dũng bật cao đánh đầu ghi bàn. Những phút còn lại, CLB Thể Công Viettel vẫn làm chủ thế trận, nhưng không ghi thêm bàn nào. 

Chung cuộc, CLB Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-0. Với kết quả này, họ leo lên vị trí thứ 3 với 7 điểm. Trong khi đó, CLB Becamex TP.HCM đứng thứ 9 với 3 điểm. 

