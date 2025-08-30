Quang Hải, Ngọc Tân và Hai Long đều chấn thương: Nhân sự đội tuyển Việt Nam biến động mạnh

Đội tuyển Việt Nam thiếu nhiều trụ cột quan trọng

Ngày 29.8.2025, đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân trở lại tại Hà Nội, chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đợt tập trung lần này chứng kiến sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc bên cạnh sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới như tiền đạo Phạm Gia Hưng, hậu vệ Trần Hoàng Phúc và trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt.

HLV Kim Sang-sik dặn dò Doãn Ngọc Tân tại AFF Cup 2024 ẢNH: Minh Tú

Tuy nhiên, lần này đội tuyển Việt Nam cũng có một số biến động về nhân sự. Trước ngày hội quân, tiền vệ Doãn Ngọc Tân không thể tham gia do gặp chấn thương gãy xương sườn trong trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và CLB Hà Tĩnh tại vòng 3 V-League. Mặc dù sức khỏe đã ổn định, nhưng tiền vệ 31 tuổi này vẫn không kịp hồi phục hoàn toàn để góp mặt. Ngoài ra, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hai Long cũng không thể tham gia đợt tập trung này do gặp vấn đề chấn thương.

Quang Hải cũng dính chấn thương

Cả Quang Hải và Doãn Ngọc Tân đều là trụ cột chinh phục chức vô địch AFF Cup vừa qua

Cơ hội cho gương mặt mới

Để bổ sung lực lượng, HLV trưởng Kim Sang-sik đã triệu tập hậu vệ trái Phan Du Học từ CLB HAGL. Sinh năm 2001, Phan Du Học là cầu thủ trưởng thành từ khóa 4 Học viện HAGL JMG và đã từng được gọi vào đội U.23 Việt Nam trước khi HLV Kim Sang-sik nhận nhiệm vụ. Tại V-League, Phan Du Học đang là một nhân tố quan trọng của HAGL.

Đội tuyển Việt Nam đã có đủ quân số đến từ các CLB Hà Nội, Công an Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Công An TP.HCM và HAGL. Tuy nhiên, do trận đấu muộn giữa Thể Công Viettel và Becamex TP.HCM, các cầu thủ từ hai đội bóng này sẽ hội quân muộn hơn vào ngày 31.8.2025.

Hậu vệ Phan Du Học của CLB HAGL được gọi bổ sung đợt này ẢNH: HAGL

Trong đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với hai CLB trong nước: CLB Công an Hà Nội vào ngày 4.9 và CLB Nam Định vào ngày 7.9.2025. Những trận đấu này sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang-sik và quyền HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá lực lượng đội tuyển, đồng thời chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng trong vòng loại Asian Cup 2027.

Do HLV Kim Sang-sik bận dẫn dắt U.23 Việt Nam tham dự vòng loại U.23 châu Á 2026, công tác huấn luyện đội tuyển quốc gia sẽ được giao cho quyền HLV Đinh Hồng Vinh. Ông Đinh Hồng Vinh, với nhiều kinh nghiệm tại các cấp độ đội tuyển trẻ và CLB, sẽ chịu trách nhiệm triển khai các giáo án chuyên môn và đánh giá năng lực từng vị trí trong đội hình.

Cuối năm nay và đầu năm sau, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại vòng loại Asian Cup 2027 với các đối thủ Lào, Nepal và Malaysia. Trận tái đấu với Malaysia vào ngày 31.3.2026 đặc biệt thu hút sự chú ý, khi HLV Kim Sang-sik sẽ phải chứng minh khả năng dẫn dắt đội tuyển vượt qua thử thách nhập tịch của đội bạn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Nepal trên sân Gò Đậu (TP.HCM) vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 9.10.2025. Vào ngày 14.10.2025, hai đội sẽ tái đấu tại Nepal, giờ thi đấu chưa xác định. Trận Lào - Việt Nam diễn ra vào ngày 18.11.2025.