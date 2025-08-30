Nảy sinh phức tạp sau sự cố của bầu Đoan: CLB Thanh Hóa có thể bị xuống hạng nhất nếu…

Trong thời điểm sau khi Chủ tịch CLB Thanh Hóa Cao Tiến Đoan bị cơ quan công an khám xét nhà và nơi làm việc, Sở VH-TT-DL tỉnh dự định có tờ trình lên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về việc chuyển giao công tác quản lý CLB Thanh Hóa. Nội dung, sở sẽ chỉ đạo liên đoàn thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và điều hành CLB, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu đảm bảo quy định của BTC mùa giải V-League 2025 - 2026. Đồng thời nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh mời các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp đủ năng lực để tiếp quản đội bóng theo đúng quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét những nội dung vượt thẩm quyền.

Đội Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn Ảnh: Minh Tú

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa sẽ không thể đồng ý với nội dung công văn nêu trên. Bởi nếu thực hiện theo nội dung của công văn, CLB Thanh Hóa đã vi phạm Quy chế bóng đá chuyên nghiệp do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành. Quy chế nêu rõ, CLB tham gia các giải bóng đá chuyên nghiệp (gồm V-League, hạng nhất), phải đáp ứng 4 tiêu chí, trong đó phải là doanh nghiệp hoạt động theo luật Doanh nghiệp và luật Thể dục thể thao.

Nếu cơ quan nhà nước tiếp nhận chuyển giao CLB Thanh Hóa, đồng nghĩa với việc vi phạm quy chế. Trong quy chế cũng nêu rõ: CLB không đáp ứng đủ các điều kiện sẽ bị chuyển xuống thi đấu ở hạng có các điều kiện phù hợp và bị thay thế bằng CLB đáp ứng đầy đủ các điều kiện có thứ hạng cao ở hạng dưới liền kề hạng có CLB không đáp ứng đủ các điều kiện.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, đến thời điểm hiện tại, Đông Á vẫn là nhà tài trợ cho CLB Thanh Hóa và trước khi bầu Đoan (ông giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á) bị bắt giữ khẩn cấp, gia đình ông đã hứa sẽ ủng hộ và tạo điều kiện hết mức cho đội bóng để cầu thủ yên tâm tập luyện, thi đấu.

Trong trường hợp xấu nhất xảy ra, là Đông Á chính thức trả lại CLB Thanh Hóa cho tỉnh, thì để CLB Thanh Hóa vẫn thi đấu ở V-League, không bị chuyển xuống hạng nhất, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa phải làm lại văn bản báo cáo lãnh đạo tỉnh. Nội dung là không tiếp nhận CLB nhưng sẽ đề xuất phương án, tỉnh tạm giao cho Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa điều hành, cho đến khi tìm được doanh nghiệp mới, đứng ra tiếp nhận và quản lý CLB.

CLB Thanh Hóa có được phép đổi tên không?

Vậy trong trường hợp tìm được doanh nghiệp mới, CLB Đông Á Thanh Hóa buộc phải đổi tên. Trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp ghi rõ, CLB không được thay đổi tên trong khi mùa giải đang diễn ra.

Tuy nhiên, vẫn có thể có ngoại lệ. Mùa giải 2023 – 2024, khi V-League đã khởi tranh đến vòng 5, CLB HAGL xin đổi tên (gắn với tên nhà tài trợ). Khi đó, Ban Chấp hành VFF đã họp và thống nhất với đề xuất áp dụng ngoại lệ, chấp thuận thay đổi tên CLB HAGL thành CLB bóng đá LPBank HAGL.

Với trường hợp tiền lệ nêu trên, nếu Đông Á Thanh Hóa đổi tên, VFF sẽ phải xin ý kiến Ban Chấp hành VFF.