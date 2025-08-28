Robot tuần tra an ninh của quân đội lần đầu công bố có gì đặc biệt?

Trong Triển lãm thành tựu đất nước đang diễn ra tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng trưng bày 334 sản phẩm ở gian trưng bày trong nhà, bao gồm vật phẩm lịch sử, bản sao, bản phục chế, hình ảnh, vũ khí trang bị... Nổi bật trong đó là robot tuần tra giám sát an ninh VSR01, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng.

Robot tuần tra giám sát an ninh VSR01 tại gian trưng bày ẢNH: HUY TRƯỜNG

Robot tuần tra giám sát an ninh VSR01 do Viettel nghiên cứu và phát triển, đang được thử nghiệm và triển khai ở các nhà máy nội bộ.

Theo thuyết minh của cán bộ tại gian trưng bày, robot được Viettel nghiên cứu, phát triển từ năm 2024, có chức năng tuần tra an ninh thông minh, được thiết kế để thay thế hoặc hỗ trợ lực lượng bảo vệ tại khu công nghiệp, khu dân cư, nhà máy và hạ tầng trọng yếu.

4 camera được gắn trên robot ẢNH: HUY TRƯỜNG

Robot có 4 camera, trong đó 2 camera ở trên, gồm 1 camera nhiệt và 1 camera thường; 2 camera bên dưới để nhận diện địa hình. Robot có khả năng hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết, các địa hình phức tạp như đồi núi, phát hiện sự cố và đưa cảnh báo kịp thời nhờ công nghệ AI và cảm biến hiện đại. Đây là giải pháp giám sát toàn diện, nâng cao hiệu quả an ninh an toàn.

Trong tình huống bất khả kháng, robot có thể được điều khiển thủ công. Trong điều kiện bình thường, nó tự động di chuyển theo bản đồ địa hình đã được lập trình sẵn.

Robot có trọng lượng khoảng 60 kg, nếu được nạp đủ năng lượng có thể hoạt động trong 3 - 4 tiếng, hoặc có thể dùng pin, sạc tự động. Hệ thống phần mềm AI của robot do Viettel làm chủ hoàn toàn.

Robot có thể thay thế con người tuần tra cả ngày, lẫn đêm ẢNH: HUY TRƯỜNG

Ngoài robot tuần tra, theo Bộ Quốc phòng, 334 sản phẩm, vũ khí tại gian trưng bày trong nhà được thiết kế khoa học, chia thành nhiều khu vực, tái hiện lịch sử từ khởi nguồn dân tộc, các mốc son qua 80 năm dựng nước và giữ nước, giới thiệu quá trình xây dựng quân đội; trưng bày những thành tựu nghiên cứu, chế tạo khí tài, công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Người dân tham quan gian trưng bày của Bộ Quốc phòng ẢNH: HUY TRƯỜNG

Đặc biệt, điểm nhấn của triển lãm là khu vực tương tác hiện đại với công nghệ 3D mapping panorama kính thực tế ảo mang đến trải nghiệm chân thực và sinh động cho khách tham quan.

Ngoài trời, 96 loại vũ khí thuộc 61 chủng loại sẽ được giới thiệu đến công chúng, thể hiện sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Người dân trải nghiệm mô phỏng 3D bằng cách bắn súng AK, súng ngắn ẢNH: HUY TRƯỜNG

Cùng với công tác trưng bày, các phương án hậu cần, kỹ thuật an ninh, an toàn cũng được triển khai chặt chẽ, bố trí khu ăn nghỉ y tế dã chiến, phương án cứu hộ, phòng chống cháy nổ sẵn sàng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho triển lãm.