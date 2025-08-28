Cận cảnh pháo tự hành 152 mm Việt Nam nghiên cứu lần đầu được công bố

Sáng 28.8, trong Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2.9, Bộ Quốc phòng đã trưng bày các loại trang thiết bị, vũ khí ngoài trời với chủ đề "Thanh gươm và lá chắn"
ẢNH: HUY TRƯỜNG
Trong đó, nhiều loại vũ khí, khí tài lần đầu được công bố như pháo tự hành 152 mm do Viettel nghiên cứu, hiện đại hóa
Theo thuyết minh của cán bộ tại khu trưng bày, pháo tự hành 152 mm là dòng pháo hạng nặng, có hỏa lực mạnh và tính cơ động cao, hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh và thiết giáp
Pháo tự hành 152 mm có 7 thành phần cấu tạo: pháo 152 mm được gắn ở thân xe sau; hệ thống tác chiến điện tử gắn ở đuôi xe; hệ thống tính toán đạn đạo và phần tử bắn; hệ thống súng phòng không tự động 12,7 mm; hệ thống laser; đạn khói; thông tin liên lạc và hệ thống cung cấp nguồn tự động cho xe
Pháo được điều khiển tự động, tốc độ bắn tối đa 4 phát/phút; 1 kíp chiến đấu 5 - 6 người; trang bị giáp chống đạn theo tiêu chuẩn STANAG 4569; tổng khối lượng 34 tấn
Tốc độ tối đa của pháo tự hành có thể hành quân là 70 km/giờ
Một số hạng mục khác của pháo tự hành
Rất đông người dân tìm hiểu về loại pháo lần đầu được công bố
Ngoài pháo tự hành, khu trưng bày ngoài trời còn 95 sản phẩm thuộc 61 chủng loại trang thiết bị khác
