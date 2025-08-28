Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Cận cảnh pháo tự hành 152 mm Việt Nam nghiên cứu lần đầu được công bố

Đình Huy - Nguyễn Trường
28/08/2025 15:06 GMT+7

Pháo tự hành 152 mm do Việt Nam nghiên cứu hiện đại hóa đang nhận được sự quan tâm của người dân tại khu trưng bày của Bộ Quốc phòng, trong Triển lãm thành tựu đất nước.

- Ảnh 1.

Sáng 28.8, trong Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2.9, Bộ Quốc phòng đã trưng bày các loại trang thiết bị, vũ khí ngoài trời với chủ đề "Thanh gươm và lá chắn"

ẢNH: HUY TRƯỜNG

- Ảnh 2.

Trong đó, nhiều loại vũ khí, khí tài lần đầu được công bố như pháo tự hành 152 mm do Viettel nghiên cứu, hiện đại hóa

ẢNH: HUY TRƯỜNG

- Ảnh 3.

Theo thuyết minh của cán bộ tại khu trưng bày, pháo tự hành 152 mm là dòng pháo hạng nặng, có hỏa lực mạnh và tính cơ động cao, hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh và thiết giáp

ẢNH: HUY TRƯỜNG

- Ảnh 4.

Pháo tự hành 152 mm có 7 thành phần cấu tạo: pháo 152 mm được gắn ở thân xe sau; hệ thống tác chiến điện tử gắn ở đuôi xe; hệ thống tính toán đạn đạo và phần tử bắn; hệ thống súng phòng không tự động 12,7 mm; hệ thống laser; đạn khói; thông tin liên lạc và hệ thống cung cấp nguồn tự động cho xe

ẢNH: HUY TRƯỜNG

- Ảnh 5.

Pháo được điều khiển tự động, tốc độ bắn tối đa 4 phát/phút; 1 kíp chiến đấu 5 - 6 người; trang bị giáp chống đạn theo tiêu chuẩn STANAG 4569; tổng khối lượng 34 tấn

ẢNH: HUY TRƯỜNG

- Ảnh 6.

Tốc độ tối đa của pháo tự hành có thể hành quân là 70 km/giờ

ẢNH: HUY TRƯỜNG

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.
- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Một số hạng mục khác của pháo tự hành

ẢNH: HUY TRƯỜNG

- Ảnh 11.

Rất đông người dân tìm hiểu về loại pháo lần đầu được công bố

ẢNH: HUY TRƯỜNG

- Ảnh 12.

Ngoài pháo tự hành, khu trưng bày ngoài trời còn 95 sản phẩm thuộc 61 chủng loại trang thiết bị khác

ẢNH: HUY TRƯỜNG


