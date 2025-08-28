Tổng Bí thư, Thủ tướng dự khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước

Đây là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Tham dự lễ khai mạc có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân...

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ẢNH: NHẬT BẮC

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, cách đây đúng 1 năm, vào ngày 30.8.2024 đã khởi công xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tại vùng đất Đông Anh địa linh nhân kiệt, nơi có thành Cổ Loa, gắn liền với truyền thuyết về Rùa thần Kim Quy.

Chỉ sau 1 năm, chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup đã tập trung thi công "thần tốc, táo bạo" với hơn 1.000 kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường, góp phần rút ngắn thời gian thi công từ 2 năm (theo kế hoạch ban đầu) xuống còn 10 tháng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật.

Việc xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia - một công trình hiện đại, khang trang là góp phần hiện thực hóa Kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch thủ đô Hà Nội, phát triển theo hướng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" với mô hình đô thị thông minh, thành phố sáng tạo, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Công trình có quy mô lên tới 90 ha, trong đó Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia có hơn 304.000 m2 diện tích trong nhà, 200.000 m2 diện tích ngoài trời, 3 khu hội nghị tiêu chuẩn quốc tế sức chứa 5.000 người cùng hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật, dịch vụ cao cấp, hiện đại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của triển lãm ẢNH: NHẬT BẮC

Quy mô diện tích, tổng vốn đầu tư thuộc top 10 trung tâm, hội chợ triển lãm quốc gia, quốc tế lớn nhất thế giới.

Điểm đặc biệt là hệ thống mái vòm thép vào loại lớn nhất thế giới, cao 56 m, đường kính 360 m, khối lượng lên tới 24.000 tấn do Việt Nam tự sản xuất, tự thiết kế, tự thi công theo mô phỏng mai rùa.

Công trình đã biến bãi đất hoang sơ ven sông Hồng trở thành một điểm đến hấp dẫn, sẵn sàng cho những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và nghệ thuật lớn của quốc gia, khu vực và thế giới; một điểm hẹn của những lễ hội tinh thần yêu nước và sự tự hào dân tộc Việt Nam.

Theo Thủ tướng, Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan T.Ư, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nguyên lãnh đạo nhấn nút khai mạc triển lãm ẢNH: NHẬT BẮC

Tại gian hàng Bộ Quốc phòng, nhiều người dân háo hức đến lượt trải nghiệm lái xe thực tế ảo, vượt Trường Sơn vận tải hàng vào Nam, tái hiện tinh thần kiên cường của "tiểu đội xe không kính" năm xưa.

Gian trưng bày của Bộ Tài chính trưng bày hàng nghìn tư liệu, hình ảnh, hiện vật về ngành được trưng bày, phản ánh hành trình từ những ngày đầu dựng nước, kháng chiến đến công cuộc đổi mới và hội nhập hiện nay.

Trong khi đó, Bộ Xây dựng giới thiệu thành tựu ngành trong hai phân khu chủ đề "Kiến tạo phát triển" và "Khát vọng bầu trời". Điểm nhấn là các mô hình, sa bàn, thiết kế 3D về công trình xanh, năng lượng sạch, ứng dụng khoa học - công nghệ cao.

Triển lãm thành tựu đất nước diễn ra từ ngày 28.8 - 5.9. Nội dung trưng bày gồm: - Những thành tựu nổi bật của Đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như: công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch. - Văn hóa Việt Nam - Đất nước - Con người với truyền thống văn hóa 4.000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật 3 miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước. - Các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam. - Ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ của Việt Nam. - Ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng của Việt Nam. - Không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.



