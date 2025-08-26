Phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9

Dự lễ khai trương có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Khắc Định, Phó chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ KH-CN, cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư.

Ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: ĐÌNH HUY

Phát biểu khai mạc, ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL, Giám đốc Trung tâm Báo chí, cho biết đây là nơi tổ chức và điều hành, hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến lễ kỷ niệm cho gần 1.550 phóng viên, biên tập viên từ hơn 200 cơ quan báo chí trong nước và ngoài nước, là số lượng phóng viên và cơ quan báo chí đông nhất trong các trung tâm báo chí từng được thành lập từ trước đến nay.

Đây cũng là nơi cung cấp thông tin về các hoạt động của lễ kỷ niệm phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên, xử lý mọi yêu cầu về hoạt động báo chí của phóng viên.

"Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước, quốc tế đến đưa tin và sẽ chủ động cung cấp thông tin của ban tổ chức về lễ kỷ niệm. Tôi cũng đề nghị các bạn đưa tin một cách nhanh chóng, chính xác và tuân thủ các quy định về an ninh, vị trí, sơ đồ tác nghiệp, sơ đồ đường đi của phóng viên", ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Phát hành bộ tem kỷ niệm Quốc khánh 2.9

Cùng ngày, Bộ KH-CN phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Bộ VH-TT-DL tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Bộ tem gồm 1 mẫu tem và 1 blốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát hành bộ tem ẢNH: ĐÌNH HUY

Mẫu tem thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được khắc họa bằng phong cách nghệ thuật đồ họa hiện đại, vừa trang nghiêm, vừa gần gũi.

Đường nét giản dị nhưng tinh tế, kết hợp cùng sắc đỏ - vàng chủ đạo của Quốc kỳ, tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ, tôn vinh vị lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Mẫu blốc thể hiện Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bản đồ Tổ quốc. Nền blốc sử dụng hình ảnh trống đồng. Tem có khuôn khổ 32x43 mm; blốc có khuôn khổ 80x100 mm với giá mặt là 4.000 đồng và 19.000 đồng.

Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế; được cung ứng trên toàn quốc tại các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm, các bưu cục giao dịch từ ngày 26.8.2025 - 30.6.2027.

Bộ tem bưu chính này không chỉ thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam trong 80 năm qua; truyền tải thông điệp về lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và hàng triệu anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đồng thời, bộ tem còn là lời khẳng định, sau 80 năm xây dựng và phát triển, đời sống nhân dân Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc, đất nước không ngừng đổi mới và hội nhập sâu rộng, tiếp tục vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển bền vững và thịnh vượng.

Hoạt động của Trung tâm Báo chí Thời gian: từ ngày 26.8.2025 đến hết ngày 2.9.2025 (ngày thường mở cửa từ 8 - 17 giờ). Thời gian mở cửa ngày sơ duyệt cấp nhà nước: từ 14 giờ ngày 27.8.2025 đến hết chương trình sơ duyệt. Thời gian mở cửa ngày tổng duyệt cấp nhà nước: từ 18 giờ ngày 29.8.2025 đến hết chương trình tổng duyệt 30.8.2025. Thời gian mở cửa ngày lễ kỷ niệm: từ 18 giờ ngày 1.9.2025 đến hết ngày 2.9.2025. Địa điểm: Trung tâm Báo chí Quốc hội, tầng hầm B1 tòa nhà Quốc hội, đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội.



