Trình chiếu miễn phí 50 phim Việt tại triển lãm 'Thành tựu đất nước'

120 giờ chiếu phim trong 9 ngày - triển lãm Thành tựu đất nước sẽ lần lượt trình chiếu 50 bộ phim thuộc đa dạng thể loại: phim truyện, phim tài liệu, hoạt hình… thuộc các thời kỳ: điện ảnh cách mạng Việt Nam, điện ảnh thời kỳ đổi mới, điện ảnh thời kỳ hội nhập… Cùng với đó là những buổi giao lưu với các nghệ sĩ, diễn viên, nhà sản xuất…

Những bộ phim xuất sắc về đề tài chiến tranh, phim tôn vinh thành tựu nổi bật của đất nước, phim doanh thu cao, tạo hiệu ứng phòng vé cùng các bộ phim đoạt giải tại các liên hoan phim… được trình chiếu dịp này sẽ giúp khán giả có được cái nhìn toàn cảnh về điện ảnh Việt cũng như chân dung đất nước qua lăng kính của nghệ thuật thứ bảy.

Lịch chiếu phim từ ngày 28.8 - 1.9 tại triển lãm ẢNH: BTC CUNG CẤP

"Bữa tiệc điện ảnh" phong phú "thực đơn" từ những bộ phim gắn liền với các sự kiện lịch sử đến những bộ phim phản ánh nhịp sống hiện đại như: Em bé Hà Nội; Trở lại Ngư Thủ; Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông; Anh hùng áo vải; Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối; Đào, phở và piano, Maika - cô bé tới từ hành tinh khác; Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu; Lật mặt 7: Một điều ước; Lật mặt 8: Vòng tay nắng…

Lịch chiếu phim từ ngày 2 - 5.9 tại triển lãm

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Song song với Thành tựu đất nước còn có không gian trưng bày những hiện vật gắn liền với lịch sử điện ảnh cách mạng và không gian tương tác để công chúng được trải nghiệm quy trình làm phim hiện đại…