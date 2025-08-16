Việt Hương trở lại điện ảnh sau phim trăm tỉ

Ở dự án mới, nữ nghệ sĩ vào vai một người bà thương con, thương cháu nhưng cố chấp, cứng nhắc với những áp đặt của riêng mình dành cho người thân.

Việt Hương tiếp tục hợp tác với Khương Ngọc sau phim Chị dâu Ảnh: NSX

Ngoài ra, phim còn có sự trở lại của nghệ sĩ Hồng Đào (vào vai người bà sính ngoại, thích chăm chút vẻ ngoài) và Lê Khánh (vào vai người con xéo xắt). Việt Hương chia sẻ điều khiến cô hào hứng là được hội ngộ 2 đồng nghiệp sau phim Chị dâu.

Nói về việc tiếp tục mời Việt Hương - Hồng Đào cho dự án lần này, đạo diễn Khương Ngọc chia sẻ: "Ngay sau khi hoàn thành xong tác phẩm trước, tôi có nói sẽ tiếp tục làm ra nhân vật mà các chị chưa từng thể hiện. Nếu cả hai hứng thú thì tiếp tục cống hiến những vai diễn mới lạ, "đời" để gửi đến khán giả. Để nhận được sự gật đầu của các chị là thử thách rất lớn mà tôi phải vượt qua. Tuy nhiên tôi cũng thấy mình may mắn khi được tiếp tục làm việc với các diễn viên có sự trải đời và giỏi nghề".

Cục vàng của ngoại thuộc thể loại tâm lý gia đình, xoay quanh mối quan hệ giữa 3 thế hệ gồm bà - mẹ - cháu. Trong đó, phim tập trung khai thác sâu tình cảm bà - cháu nhằm tôn vinh giá trị cao đẹp, không ngại hy sinh bản thân, luôn dành dụm, lo lắng cho gia đình của người phụ nữ Việt. Ngoài Việt Hương - Hồng Đào - Lê Khánh, tác phẩm của đạo diễn Khương Ngọc còn có sự tham gia của NSƯT Hữu Châu, Băng Di, Tuấn Khải… Phim dự kiến khởi chiếu tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 17.10.