Nghệ sĩ Việt Hương đón tin vui

Nghệ sĩ Việt Hương đã thay đổi lịch trình để bay từ châu Âu sang New York (Mỹ) tham dự buổi công chiếu phim ngắn Ánh dương nơi trời tận - Colors of the Sky's End của đạo diễn Catherine T. Nguyễn, bộ phim cô tham gia diễn xuất. Bà mẹ một con chia sẻ khi nhận được lời mời của Liên hoan phim châu Á New York, cô cảm thấy vinh dự. Diễn viên 7X cùng chồng là nghệ sĩ Hoài Phương đã sắp xếp thời gian để góp mặt trong sự kiện đặc biệt này.

Việt Hương có thêm vai diễn mới sau thành công của phim trăm tỉ Chị dâu Ảnh: NVCC

Việt Hương hội ngộ dàn diễn viên 'Ánh dương nơi trời tận'

2024 được xem là năm thành công của Việt Hương khi cô góp mặt trong 2 dự án phim gồm Ma da và Chị dâu đều cán mốc trăm tỉ. Trong đó, tác phẩm của đạo diễn Khương Ngọc từng thắng lớn ở Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3, giúp sao nữ 7X được vinh danh ở giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc hạng mục Phim Việt Nam dự thi. Không chỉ vậy, Việt Hương còn tất bật với công việc kinh doanh và cùng NSƯT Minh Nhí phát triển sân khấu kịch. Cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên nghệ sĩ Hoài Phương và con gái Elyza.

Ngoài Việt Hương, sự kiện Liên hoan phim châu Á New York còn có sự góp mặt của nữ diễn viên Kiều Chinh - người phụ nữ Việt đầu tiên thành danh tại Hollywood với hơn 60 năm tuổi nghề. Hai gương mặt trẻ từ Việt Nam được mời tham dự là Nguyễn Lâm Thảo Tâm và Công Dương, cũng là 2 diễn viên trong phim ngắn Ánh dương nơi trời tận.

Trong sự kiện có buổi hội thảo Việt Nam qua điện ảnh: Cuộc đối thoại liên thế hệ do đạo diễn người Mỹ gốc Việt Catherine T. Nguyễn khởi xướng, với phần điều phối của Tony Bùi. Ông chia sẻ về vai trò của điện ảnh trong việc kết nối các nền văn hóa và kỳ vọng vào tương lai của ngành phim Việt.

Việt Hương chụp ảnh cùng nghệ sĩ Kiều Chinh và dàn diễn viên Ánh dương nơi trời tận Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Catherine T. Nguyễn cũng bày tỏ những cảm xúc về Việt Nam từ góc nhìn của thế hệ trẻ sinh ra tại Mỹ. Cô khẳng định: “Đây là thời điểm thích hợp hơn hết để thế hệ nghệ sĩ gốc Việt chúng tôi trở thành một phần của ngành giải trí Việt Nam. Các tác phẩm và tài năng Việt đang nhận được sự quan tâm chưa từng có từ khắp nơi trên thế giới”. Cô nhấn mạnh rằng với thế hệ trẻ, đây là hành trình kết nối cộng đồng người Việt toàn cầu với quê hương, một sự tái gắn kết đầy cảm xúc.

Sau hội thảo, Liên hoan phim châu Á New York trình chiếu tác phẩm của 2 nữ đạo diễn gốc Việt đã từng tốt nghiệp từ New York University Tisch School of the Arts, gồm: Ánh dương nơi trời tận (Catherine T. Nguyễn) và Skin of Youth (Ash Mayfair).

Liên hoan phim châu Á New York là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những tác phẩm điện ảnh châu Á xuất sắc. Sự kiện đóng vai trò cầu nối văn hóa, mang đến cho khán giả quốc tế cái nhìn sâu sắc về nền điện ảnh đa dạng và giàu bản sắc của khu vực.