Showbiz 6.7: Việt Hương đón tin vui; Cậu bé diễn cùng dàn 'anh trai' là ai?

Việt Hương chia sẻ về tin vui

Tại kỳ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3, nghệ sĩ Việt Hương được vinh danh giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc hạng mục Phim Việt Nam dự thi. Vai diễn Hai Nhị trong phim Chị dâu với hình ảnh người chị cả đặt trong mối quan hệ với 4 cô em bên chồng giúp vợ Hoài Phương chinh phục hội đồng giám khảo. Ngoài ra, tác phẩm này còn được vinh danh ở 3 giải thưởng quan trọng khác của liên hoan phim.

Việt Hương được vinh danh Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng Ảnh: TL

Đón nhận tin vui trong chặng đường làm nghề, Việt Hương không khỏi tự hào. Cô gửi lời cảm ơn ban giám khảo, lẫn khán giả đã dành sự yêu thương, trân trọng cho vai diễn của mình trong Chị dâu. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng nhắn nhủ đầy tình cảm đến Khương Ngọc: “Ôm con, rất trân trọng vì con đã tin tưởng và bên cạnh má trong mỗi phút giây, từ chuyện diễn xuất, sức khỏe và có cả những lúc tranh luận”.

Trước đó, Việt Hương từng tiết lộ lý do tham gia Chị dâu vì muốn có kỷ niệm với nghệ sĩ Hồng Đào. Tuy nhiên việc đóng phim cùng người chị lớn trong nghề cũng là một áp lực mà nữ diễn viên phải vượt qua. “Tôi như ở gần thần tượng của mình nên cũng muốn chị công nhận lực diễn của tôi”, Việt Hương bộc bạch.

Sao nhí đứng chung sân khấu với dàn 'anh trai' là ai?

Shumo AG trở thành nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất góp mặt tại Mega Booming 2025 - sự kiện âm nhạc diễn ra tối 6.7 tại Quảng trường Ngọ Môn (Huế), với sự tham gia của dàn nghệ sĩ như Phạm Anh Khoa, Isaac, Quốc Thiên, Anh Tú, Kay Trần, Quân A.P, Quang Hùng MasterD...

Dù còn trẻ tuổi song Shumo AG cho thấy sự tự tin khi trình diễn trên sân khấu Ảnh: NVCC

Trên sân khấu, Shumo AG và Phạm Anh Khoa có màn kết hợp gây chú ý trong ca khúc Lý quạ kêu và Lý kéo chài - Ngựa ô thương nhớ. Đảm nhận vai trò chơi guitar lead cho tiết mục, sao nhí tiết lộ đây là những bản phối có thêm phần solo do chính cậu sáng tác riêng cho lần trình diễn này. Cùng với đó, sân khấu còn là nơi ra mắt bản phối mới cho ca khúc Tomorrow Comes Again - do Shumo AG viết từ năm 11 tuổi.

Dù lần đầu đến Huế, Shumo AG nhanh chóng bị chinh phục bởi vẻ đẹp yên bình và chiều sâu văn hóa của thành phố. “Em rất vinh dự khi được biểu diễn tại nơi này. Là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất, em biết mình phải nỗ lực nhiều hơn để chứng minh bản thân nhưng đồng thời cũng có cơ hội mang đến nguồn năng lượng mới mẻ cho sân khấu. Em rất tự hào khi được đại diện cho thế hệ trẻ, và chứng minh rằng tuổi tác không giới hạn đam mê hay sự sáng tạo”.

Hồ Việt Trung chia sẻ về con gái

Hồ Việt Trung là giám khảo khách mời trong Biến hóa bất ngờ. Khi được hỏi về yếu tố quan trọng nhất để một thí sinh có thể hóa thân thành công, anh cho biết: “Mỗi ca sĩ thành danh luôn có những đặc trưng riêng về cách xử lý bài hát hoặc phong cách biểu diễn. Thí sinh muốn hóa thân thành công thì phải biết nắm bắt điều đó để bắt chước, như vậy sẽ tạo hiệu ứng nhiều hơn trong lòng giám khảo và khán giả”.

Hồ Việt Trung tham gia Biến hóa bất ngờ, lên sóng trên THVL1 Ảnh: BTC

Nói thêm về đồng nghiệp làm việc ăn ý nhất trong suốt quá trình làm nghề, Hồ Việt Trung không ngần ngại tiết lộ đó là Hứa Minh Đạt. Nam ca sĩ tâm sự: “Từ những ngày đầu tiên khi tôi chưa được khán giả biết đến, anh ấy đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Trong MV đầu tiên có tên Nô lệ tình yêu, tôi cũng kết hợp với anh và nhờ MV đó mà tên tuổi của tôi ghi dấu trong lòng khán giả”.

Không chỉ thành công trên sân khấu, Hồ Việt Trung còn là người cha tận tâm. Dù lịch trình công việc bận rộn nhưng Hồ Việt Trung vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để không chỉ làm tròn vai trò một nghệ sĩ mà còn là một người cha. Với anh, sự nghiệp và gia đình đều quan trọng như nhau nên anh luôn cố gắng cân bằng thật khéo léo. Nam ca sĩ tiết lộ cô con gái nhỏ của anh cũng rất đam mê ca hát giống cha. Trong tương lai, nếu con gái theo đuổi con đường nghệ thuật thì Hồ Việt Trung sẵn sàng ủng hộ hết mình.