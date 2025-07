Phim Việt hè 'lép vế' trước bom tấn ngoại

Hè năm nay, bộ phim hoạt hình Nhật Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh (khởi chiếu cuối tháng 5 đến nay vẫn trụ rạp) thắng lớn tại rạp Việt. Phim đang giữ vị trí số 1 doanh thu mùa phim hè, hiện đạt 169 tỉ đồng, vượt xa 2 phim hoạt hình Việt là Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu (3,2 tỉ đồng) và Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội (21 tỉ đồng). Ngày 25.7 tới đây, thêm một bom tấn hoạt hình Nhật Bản được các fan trông chờ ra rạp là Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn. Trong khi đó, Lilo & Stitch của Disney với ngân sách sản xuất gần 100 triệu USD, sắp chạm mốc 1 tỉ USD toàn cầu, riêng VN là 34,5 tỉ đồng.

Cảnh trong bom tấn Thế giới khủng long: Tái sinh ẢNH: CJ CGV

Khởi chiếu cuối tháng 5, Nhiệm vụ: bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng của siêu sao Tom Cruise có kinh phí lên đến 400 triệu USD, hiện đạt doanh thu toàn cầu 584 triệu USD, riêng VN là 46,7 tỉ đồng (theo thống kê trang web phân tích dữ liệu doanh thu phòng vé Box Office Vietnam). Bên cạnh đó là các bom tấn Hollywood Thế giới khủng long: Tái sinh ra rạp 4.7, thu 38,5 tỉ đồng và Superman vừa khởi chiếu hôm 11.7, thu 15,4 tỉ đồng. Ngày 25.7, sẽ có thêm bom tấn Marvel Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên (The Fantastic Four: First Step) ra rạp, hứa hẹn khuấy đảo phòng vé.

Hè năm nay nhiều phim kinh dị Việt đồng loạt ra rạp nhưng phần lớn doanh thu không như kỳ vọng, đồng thời phải cạnh tranh với quá nhiều tác phẩm ngoại thuộc thể loại này ra rạp cùng thời điểm.

Mạnh Quỳnh, Avin Lu và Hoàng Hà (từ trái sang) trong phim Điều ước cuối cùng ẢNH: ĐPCC

Thể loại tâm lý - tình cảm có 3 phim Việt chiếu hè. Trong đó, Điều ước cuối cùng khởi chiếu 4.7, đạt 28,1 tỉ đồng. Đợi gì, mơ đi! gần như thất bại về phòng vé khi chỉ thu 246 triệu đồng từ lúc khởi chiếu hôm 11.7. Hiện sự kỳ vọng tập trung vào Mang mẹ đi bỏ (phim hợp tác Việt - Hàn) sẽ khởi chiếu vào 1.8.