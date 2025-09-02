Ấn tượng 2.9: Biên đội bay trên trời, phía dưới là dàn khí tài uy lực

Sáng ngày 2.9.2025, lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Mở màn cuộc diễu binh, diễu hành là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam. Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Ba Đình. Người dân ngước nhìn, xúc động trước khoảnh khắc thiêng liêng khi những cánh bay mang hồn thiêng đất nước lướt qua tượng đài Lê Nin.

Ngắm nhìn biên đội bay cùng dàn khí tài xuất hiện đầy ấn tượng

ẢNH: TTXVN

Tiếp nối là đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, được coi là những "chiến binh thầm lặng" làm nhiệm vụ hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển và tìm kiếm cứu nạn. Trên không trung, Yak-130 và L-39NG tạo nên màn bay đầy khí thế, trước khi khép lại bằng đội hình Su-30MK2 – niềm tự hào, sức mạnh chủ lực của Không quân Việt Nam

Nhiều người dân giơ cao máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp khi đội diễu binh, diễu hành đi qua ẢNH: TUẤN MINH

Nổi bật không kém biên đội bay là dàn khí tài hiện đại tiến qua lễ đài rồi tỏa xuống các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Khối xe tăng, xe thiết giáp, Tổ hợp Tên lửa phòng không S-125-VT cùng nhiều phương tiện chiến đấu tối tân lần lượt xuất hiện, tạo nên hình ảnh hùng dũng, uy nghi giữa lòng thủ đô. Người dân thủ đô đứng hai bên đường, phấn khởi vẫy tay chào đón, ghi lại những khoảnh khắc lịch sử.



