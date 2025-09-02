Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Ngày cuối nghỉ lễ 2.9: Người dân trở lại TP.HCM, cửa ngõ phía đông thông thoáng

Phạm Hữu
02/09/2025 19:09 GMT+7

Chiều tối 2.9, khu vực nút giao An Phú, phà Cát Lái, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khá thông thoáng, người dân trở lại TP.HCM ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2.9 trong tâm thế thoải mái.

Ghi nhận vào chiều tối 2.9, khu vực phà Cát Lái (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai) hướng về TP.HCM khá thông thoáng. Người dân đi xe máy trở lại thành phố đông đúc, xe cộ nối đuôi nhau mua vé. Tuy nhiên, cảnh xe máy ùn ứ kéo dài chỉ khoảng vài trăm mét, người qua phà nhanh chóng, không xảy ra tình trạng chờ đợi lâu như mọi năm.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong cho biết, dự báo lượng hành khách qua phà chủ yếu là xe máy đạt khoảng 65.000 lượt, tăng hơn 20.000 lượt so với ngày thường. Riêng ô tô, sau khi cầu Nhơn Trạch đưa vào hoạt động từ ngày 20.8, mở thêm hướng kết nối mới từ Đồng Nai sang TP.HCM, lượng lớn xe chuyển qua trục đường này nên bến phà thông thoáng hơn.

Ngày cuối nghỉ lễ 2.9: Người dân trở về TP.HCM, cửa ngõ phía đông thông thoáng - Ảnh 1.

Người dân từ các tỉnh miền Đông trở lại TP.HCM trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2.9

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày cuối nghỉ lễ 2.9: Người dân trở về TP.HCM, cửa ngõ phía đông thông thoáng - Ảnh 2.

Khu vực phà Cát Lái (hướng về TP.HCM) đông đúc xe cộ

ẢNH: PHẠM HỮU

Cũng trên đoạn đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái) cũng thông thoáng, ghi nhận vào lúc 18 giờ không có hiện tượng kẹt xe. Trong khi đó, phía cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng, lưu lượng phương tiện hướng về thành phố khá ít. Do đó, tại nút giao An Phú, tình hình giao thông cũng tương tự, không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Ngày cuối nghỉ lễ 2.9: Người dân trở về TP.HCM, cửa ngõ phía đông thông thoáng - Ảnh 3.

Lượng xe máy qua phà chiếm đa số vào chiều nay 2.9

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày cuối nghỉ lễ 2.9: Người dân trở về TP.HCM, cửa ngõ phía đông thông thoáng - Ảnh 4.

Người dân đi lại khá thoải mái trong ngày trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày cuối nghỉ lễ 2.9: Người dân trở về TP.HCM, cửa ngõ phía đông thông thoáng - Ảnh 5.

Lúc 17 giờ 30, đường dẫn cao tốc ra đường Mai Chí Thọ thông thoáng

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày cuối nghỉ lễ 2.9: Người dân trở về TP.HCM, cửa ngõ phía đông thông thoáng - Ảnh 6.

Đến khoảng 18 giờ, nút giao An Phú không xảy ra tình trạng kẹt xe

ẢNH: PHẠM HỮU

 

