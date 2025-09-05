Xe bán tải vượt đèn đỏ do tài xế... nhìn nhầm đèn, suýt gây tai nạn?

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông "khó đỡ"; khi một tài xế bất chấp nguy hiểm, lái xe bán tải vượt đèn đỏ trên phố đông đúc, suýt gây tai nạn.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 2.9.2025 trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua địa bàn phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Xe bán tải vượt đèn đỏ suýt gây tai nạn, tài xế... nhìn nhầm đèn?

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ Ngã tư Linh Xuân về cầu Bình Lợi. Khi đến nút giao với đường Kha Vạn Cân, tài xế cho xe giảm tốc dừng chờ đèn đỏ (lúc này vẫn còn hơn 20 giây) thì bất ngờ phát hiện một xe bán tải màu xám đen hiệu Ford Ranger đi cùng chiều vẫn cố nhấn ga băng qua giao lộ.

Tình huống diễn ra vào thời điểm ngã ba Phạm Văn Đồng - Kha Vạn Cân đang khá đông phương tiện di chuyển, suýt dẫn đến va chạm; nhiều người chứng kiến không khỏi ngao ngán và bức xúc.

Tình huống xe bán tải vượt đèn đỏ trên phố suýt gây tai nạn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ ra khó hiểu trước cách lái xe "ngớ ngẩn" của tài xế xe bán tải nói trên. Nhiều người cho rằng, tài xế này không tập trung nên nhìn nhầm đèn. Bởi lẽ, thời điểm này đèn tín hiệu dành cho các phương tiện rẽ trái cũng vừa bật xanh.

Tuy nhiên, dù lý do gì đi nữa thì tình huống lái ô tô vượt đèn đỏ trên phố cũng rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cao. Do đó, không ít cư dân mạng cũng đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm.

Lái ô tô vượt đèn đỏ xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (Điểm b, Khoản 9, Điều 6). Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng (Điểm b, Khoản 10, Điều 6).



