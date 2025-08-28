Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nữ tài xế ngang ngược đỗ ô tô ngược chiều trên phố... chờ đón con

Nguyễn Duy
28/08/2025 09:56 GMT+7

Bất chấp đường hẹp nữ tài xế vẫn ngang nhiên dừng đỗ ô tô ngược chiều trên phố gây cản trở giao thông.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông "khó đỡ", khiến nhiều người không khỏi bức xúc; khi một nữ tài xế bất chấp luật, cố tình dừng đỗ ô tô ngay trên làn đường ngược chiều, gây cản trở giao thông.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 20 giờ ngày 26.8.2025 trên đường Nguyễn Trãi, đoạn qua địa bàn phường Tân An, TP.Cần Thơ.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi, tài xế vô cùng bức xúc khi phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô khác màu trắng hiệu Toyota Vios, mang biển kiểm soát 68A-157.79 đang bật đèn cảnh báo nguy hiểm, dừng đỗ ngay trên làn đường ngược chiều.

Thời điểm này, ở hướng đối diện cũng đang có một xe tải khác đã dừng đỗ từ trước, song song với xe Toyota Vios. Tình huống gây cản trở giao thông, khiến ô tô gắn camera hành trình và các xe khác phải giảm tốc, từ từ di chuyển qua khu vực nói trên.

Nữ tài xế ngang ngược đỗ ô tô ngược chiều trên phố... chờ đón con - Ảnh 1.

Tình huống nữ tài xế lái ô tô dừng đỗ ngay trên làn đường ngược chiều gây bức xúc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình và phẫn nộ trước hành vi lái xe xem thường luật của nữ tài xế nói trên.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm này.

Dừng đỗ xe sai quy định xử phạt ra sao?

- Theo quy định cũ tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi dừng, đỗ xe ngược chiều lưu thông sẽ bị phạt tiền 400.000 - 600.000 đồng. Tuy nhiên, từ ngày 1.1.2025, mức phạt này đã được điều chỉnh tăng lên theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

- Cụ thể, tại điểm d, khoản 2, điều 6, Nghị định 168, người điều khiển ô tô đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường sẽ bị phạt tiền 600.000 - 800.000 đồng. So với mức phạt trước đây, quy định mới đã siết chặt hơn nhằm xử lý triệt để tình trạng dừng, đỗ xe tùy tiện, gây cản trở giao thông.

- Không những thế, trong một số trường hợp dừng, đỗ sai vị trí, chẳng hạn như đỗ xe không đúng nơi quy định tại đoạn đường đã bố trí khu vực dừng, đỗ mà gây tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt 10 - 14 triệu đồng. Mức xử phạt này được nêu rõ tại điểm b, khoản 10, điều 7, Nghị định 168.


