Hy hữu: Tài xế 'nhầm luật' dừng ô tô khi đèn xanh, chạy tiếp khi đèn đỏ

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông "khó đỡ"; khi một tài xế bất chấp nguy hiểm, lái xe tải vượt đèn đỏ trên tỉnh lộ, khiến nhiều người một phen ngao ngán.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 11.8.2025 trên đường tỉnh DT 452, đoạn qua địa bàn xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên.

Hy hữu: Tài xế "nhầm luật" cho xe dừng khi đèn xanh, đi tiếp khi đèn đỏ

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô lưu thông phía sau, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên đường DT 452, hướng từ chợ Cầu về Trạm Chay. Khi đến nút giao với đường Thái Hà, tài xế bức xúc vì đèn đang xanh nhưng phía trước lại có một ô tô con khác màu trắng hiệu Hyundai Accent, mang biển kiểm soát 18A-177.32 đang dừng giữa đường, gây cản trở khiến ô tô gắn camera hành trình không kịp băng qua giao lộ.

Đáng nói, khi đèn vừa chuyển đỏ, chiếc ô tô màu trắng lại bất ngờ tăng ga, vượt đèn đỏ để đi tiếp. Tình huống khó hiểu khiến tài xế ô tô gắn camera hành trình và nhiều người chứng kiến không khỏi ngao ngán và bức xúc.

Tình huống tài xế lái ô tô vượt đèn đỏ "khó hiểu" ẢNH" CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ ra khó hiểu trước cách lái xe "ngớ ngẩn" của tài xế ô tô nói trên.

Không ít cư dân mạng cho rằng người này không tập trung, lơ đễnh dẫn đến việc nhầm lẫn tín hiệu đèn giao thông. Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng tài xế không nắm luật, lái xe vượt đèn đỏ là hành vi nguy hiểm, do đó đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm.

Lái ô tô vượt đèn đỏ xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (Điểm b Khoản 9 Điều 6). Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng (Điểm b Khoản 10 Điều 6).



