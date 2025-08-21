Toyota Vios 2025 có bản hybrid giá từ 503 triệu đồng, chờ ngày về Việt Nam

Toyota vẫn đang nỗ lực bổ sung phiên bản hybrid cho các dòng sản phẩm đang phân phối tại thị trường Đông Nam Á. Sau một loạt bản hybrid như Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV, Corolla Altis HEV… Sáng 21.8, hãng xe Nhật Bản tiếp tục tung ra thị trưởng phiên bản Toyota Yaris Ativ HEV - mẫu sedan hạng B còn được biết đến với tên gọi Toyota Vios tại Việt Nam.

Xuất hiện đầu tiên tại thị trường Thái Lan, phiên bản hybrid của Yaris Ativ được hãng xe Nhật Bản cung cấp hai phiên bản, gồm Yaris Ativ HEV Premium và Yaris Ativ HEV GR Sport. Cả hai đều sử dụng hệ truyền động hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5 lít và mô-tơ điện cho tổng công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm cùng bộ pin lithium-ion 0,7 kWh để cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện hoạt động. Phiên bản này sử dụng hộp số e-CVT.

Thế hệ mới nhất của Toyota Vios, còn gọi là Toyota Yaris Ativ tại Thái lan vừa được hãng xe Nhật Bản bổ sung phiên bản hybrid Ảnh: Sanook

Theo thông số Toyota Thái Lan công bố, Toyota Yaris Ativ HEV có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 3,8 lít/100 km, xe có thể đạt tốc độ tối đa 160 km/giờ.

Xe phát triển dựa trên thế hệ mới nhất của dòng sedan hạng B này. Do đó, ngoài khác biệt về động cơ, hệ thống truyền động… Toyota Yaris Ativ HEV vẫn giữ lại kiểu dáng, kích thước thiết kế so với phiên bản tiêu chuẩn từng phân phối tại thị trường Thái Lan. Hãng chỉ bổ sung, sửa đổi một số chi tiết nhỏ để tạo khác biệt, giúp người dùng phân biệt giữa bản tiêu chuẩn với bản hybrid.

Ngoài khác biệt về động cơ, hệ truyền động… Toyota Yaris Ativ HEV vẫn giữ lại kiểu dáng, kích thước thiết kế so với phiên bản tiêu chuẩn Ảnh: Sanook

Cụ thể, tương tự bản hybrid của các dòng xe khác của Toyota, logo Toyota trên Yaris Ativ HEV có thêm viền màu xanh lam đặc trưng, cùng huy hiệu HEV gắn ở đuôi xe. Phiên bản, Yaris Ativ GR Sport HEV bổ sung gói phụ kiện GR Sport gồm lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau, ốp sườn theo phong cách xe thể thao. Ngoài ra, còn có bộ mâm đúc kích thước 17 inch GR Sport cùng huy hiệu "GR" xuất hiện ở nhiều vị trí, bộ phận. Hãng xe Nhật Bản cho biết hệ thống treo, phanh trên Yaris Ativ GR Sport HEV cũng được tinh chỉnh lại để cho cảm giác lái thể thao hơn.

Các chi tiết còn lại như lưới tản nhiệt hình thang lớn, đèn pha LED và đường dập nổi hai bên thân xe vẫn kế thừa từ các phiên bản trước đây.

Yaris Ativ HEV sử dụng hệ truyền động hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5 lít và mô-tơ điện có tổng công suất 111 mã lực Ảnh: Sanook

Ở bên trong, không gian nội thất Toyota Yaris Ativ HEV cũng có một số thay đổi. Trong đó, nổi bật có sự góp mặt của màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây. Bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng được thiết kế đồ họa mới. Ghế ngồi bọc da kết hợp nỉ, đi kèm hệ thống điều hòa tự động, đèn viền nội thất và sự xuất hiện của tính năng sạc không dây.

Đáng chú ý, ngoài các trang bị an toàn từng thấy trên dòng xe này, Toyota Yaris Ativ HEV còn có hệ thống an toàn Toyota Safety Sense (TSS) gồm cảnh báo trước va chạm và phanh tự động, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo xe trước khởi hành, kiểm soát nhầm bàn đạp, cảnh báo điểm mù. Phiên bản GR Sport HEV có thêm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360.

Không gian nội thất Toyota Yaris Ativ HEV Ảnh: Sanook

Tại thị trường Thái Lan, hai phiên bản Toyota Yaris Ativ HEV có giá từ 719.000 - 769.000 baht, tương đương 503,4 - 538,4 triệu đồng. Sau Thái Lan, nhiều khả năng Toyota Yaris Ativ HEV sẽ gia nhập thị trường Việt Nam với tên gọi Toyota Vios HEV.