Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm khiến nhiều người vô cùng bức xúc; khi một tài xế lái xe bán tải lấn làn đường, vượt ẩu trên quốc lộ, suýt gây tai nạn đối đầu với ô tô con ngược hướng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 16 giờ ngày 18.8.2025 trên quốc lộ 4D, đoạn qua địa bàn xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu.

Xe bán tải "cướp đường" vượt ẩu trên đèo, suýt gây tai nạn đối đầu

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông ghi lại được, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên quốc lộ 4D, hướng từ Lai Châu về Lào Cai. Khi đến khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ, tài xế một phen "hú vía" khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe bán tải màu đỏ hiệu Mitsubishi Triton, mang biển kiểm soát 24H-121.44 đang phóng với tốc độ cao, lấn hẳn sang làn đường đối diện để vượt cùng lúc nhiều xe khách và xe container lưu thông cùng chiều.

Đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc, đoạn đường khá hẹp, ở hướng ngược lại cũng đang có ô tô gắn camera hành trình và một số xe khác lưu thông. Thế nhưng tài xế xe bán tải vẫn bất chấp nguy hiểm cho xe chạy ngược chiều. Thậm chí còn không giảm tốc độ, nháy đèn pha yêu cầu các xe đi đúng luật phải nhường đường. Tình huống lái xe "kiểu giết người" suýt dẫn đến tai nạn nguy hiểm kiểu đối đầu, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Tình huống xe bán tải "cướp đường" vượt ẩu trên đèo, suýt gây tai nạn chết người ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe cẩu thả, bất chấp nguy hiểm và xem thường luật của tài xế xe bán tải.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, truy tìm và xử phạt nghiêm với trường hợp vi phạm nói trên.

Ô tô vượt ẩu xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đổi với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (Điểm a, Khoản 5, Điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



