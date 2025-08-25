Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc sau khi xem qua đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm; khi một tài xế điều khiển ô tô con chuyển làn ẩu, thậm chí cố tình vượt đèn vàng trên xa lộ, dẫn đến tai nạn với xe khác cùng chiều.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày 21.8.2025 trên đường Võ Nguyên Giáp (Xa lộ Hà Nội), đoạn qua địa bàn phường Phước Long, TP.HCM.

Ô tô chuyển làn bất chấp gây va chạm, cố tình vượt đèn vàng… bỏ chạy

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Rạch Chiếc về Ngã tư Thủ Đức. Khi đến khu vực ngã tư MK, tài xế giật mình phát hiện trên làn đường bên cạnh xuất hiện một ô tô con khác màu xám đen hiệu Mazda, mang biển kiểm soát 51A-512.63 bất ngờ vượt lên.

Đáng nói, chiếc Mazda sau đó còn bất chấp nguy hiểm chuyển làn, tạt đầu ô tô gắn camera hành trình để giành làn rẽ trái (thời điểm này đèn tín hiệu ở làn này sắp chuyển đỏ) dẫn đến va quệt nhẹ giữa hai xe. Tuy nhiên, tài xế chiếc Mazda không dừng lại giải quyết vụ việc mà cố tình tăng ga, cố tình cho xe vượt qua giao lộ, bất chấp đèn tín hiệu đã bắt đầu chuyển sang vàng.

Tình huống ô tô con chuyển làn ẩu, tạt đầu xe khác giành đường qua giao lộ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tình huống khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình trước hành vi lái xe tham gia giao thông bất chấp luật và thái độ vô trách nhiệm của tài xế ô tô con.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần xem xét tình huống và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" (Điểm g Khoản 5 Điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe. - Phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (điểm b, khoản 9, điều 6). Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng (điểm b, khoản 10, điều 6). Đồng thời, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



