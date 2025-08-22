Mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm khiến nhiều người vô cùng bức xúc; khi một tài xế bất chấp luật, cố tình lái xe khách lấn làn vượt ẩu ngay tại đoạn đường đèo, suýt gây tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 17 giờ ngày 18.8.2025 trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng.

Xe khách lại vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc, suýt gây tai nạn đối đầu

Theo hình ảnh từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông ghi lại được, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên Quốc lộ 20, hướng từ Đồng Nai lên Đà Lạt. Khi đến đoạn dốc lên đèo Bảo Lộc, tài xế giật mình phát hiện phía trước xuất hiện một xe khách màu xanh trắng, mang biển kiểm soát 43H-071.95 đang cố tình lấn làn, chạy ngược chiều để vượt liên tiếp nhiều xe cùng chiều.

Đáng nói, khu vực xảy ra vụ việc này đường khá hẹp và ngay khúc cua gấp khuất tầm nhìn. Tuy nhiên, tài xế xe khách vẫn liều lĩnh lái xe phóng nhanh. Thậm chí, khi phát hiện ô tô con ở hướng ngược lại, xe khách này vẫn không có động thái giảm tốc, cố ép xe con vào sát ta-luy. Tình huống suýt dẫn đến tai nạn đối đầu, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Bất chấp nguy hiểm chết người, tài xế vẫn cố tình lái xe khách vượt ẩu ngay trên đường đèo ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ ra vô cùng bất bình và phẫn nộ với kiểu lái xe liều lĩnh, xem thường luật và mạng sống người khác của tài xế xe khách nói trên.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Ô tô vượt ẩu xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đổi với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (Điểm a khoản 5 điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



