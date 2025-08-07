Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Mazda SUV thiết kế thế hệ mới: Sang trọng và đẳng cấp

Nguồn: THACO AUTO
07/08/2025 19:00 GMT+7

Các mẫu SUV thế hệ mới của Mazda đã và đang chinh phục khách hàng Việt nhờ thiết kế tinh tế, khả năng vận hành bền bỉ cùng triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm.

Ở thế hệ sản phẩm mới, Mazda tiếp tục kiên định với phong cách thiết kế riêng biệt, nơi mỗi chiếc xe là một bản chế tác giàu cảm xúc, hướng đến vẻ đẹp thuần khiết ngay từ những nét vẽ đầu tiên. Mazda không ngừng đổi mới, tái định vị và kiến tạo những giá trị khác biệt, đúng với tinh thần: "Mazda không chỉ chế tạo xe, Mazda mang lại niềm vui và hạnh phúc cho khách hàng".

Mazda SUV thiết kế thế hệ mới: Sang trọng và đẳng cấp - Ảnh 1.

Mazda SUV thiết kế thế hệ mới mang đậm tinh thần nghệ thuật Nhật Bản

Thiết kế truyền cảm hứng tinh thần nghệ thuật Nhật Bản

Ngoại thất của Mazda được phát triển theo triết lý Artful Design, tinh giản nhưng cuốn hút. Thân xe được tạo hình khéo léo với các mảng khối thay đổi linh hoạt theo từng góc nhìn, thời điểm hay mùa trong năm. Nhờ đó, xe mang lại cảm giác chuyển động ngay cả khi đứng yên.

Khoang lái được thiết kế theo triết lý Jinba Ittai, tạo sự đồng điệu tuyệt đối giữa người và xe. Mazda khai thác vẻ đẹp tinh giản và khoảng trống đặc trưng trong kiến trúc Nhật Bản để tạo cảm giác thư thái, riêng tư nhưng vẫn kết nối hài hòa với thế giới bên ngoài. Mọi chi tiết đều phát triển theo triết lý Human Centric – Lấy con người làm trung tâm.

Triết lý này được thể hiện nhất quán trên dải sản phẩm SUV thiết kế thế hệ mới, từ Mazda CX-30, CX-5 đến CX-8, mỗi mẫu xe là sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế, chất lượng bền bỉ và khả năng vận hành vượt trội.

Mazda SUV thiết kế thế hệ mới: Sang trọng và đẳng cấp - Ảnh 2.

Mazda CX-5, CX-30 và CX-8 được đông đảo khách hàng lựa chọn

Loạt SUV được ưa chuộng tại Việt Nam

Mazda CX-5 là mẫu SUV có doanh số nổi bật nhất phân khúc, ghi dấu ấn bằng thiết kế sang trọng, tinh giản và hiện đại, hướng đến tối ưu hóa trải nghiệm người lái. Ghế da Nappa ôm sát cơ thể, hệ thống cách âm vượt trội cùng công nghệ hỗ trợ lái thông minh mang đến trải nghiệm êm ái trên mọi hành trình.

Mẫu SUV đô thị hiện đại Mazda CX-30 là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình trẻ yêu thích công nghệ. Xe gây ấn tượng với kiểu dáng thanh thoát, nội thất cao cấp, tích hợp gói an toàn i-Activsense. Thiết kế của CX-30 được ví như một tác phẩm nghệ thuật mang đậm tinh thần Nhật Bản.

Trong khi đó, Mazda CX-8 – mẫu SUV 7 chỗ phù hợp với nhu cầu di chuyển của gia đình nhờ không gian rộng rãi và các trang bị tiện nghi như ghế da, cửa sổ trời, điều hòa ba vùng tự động, gói an toàn i-Activsense…

Mazda SUV thiết kế thế hệ mới: Sang trọng và đẳng cấp - Ảnh 3.

Mazda CX-8 mang đến trải nghiệm cao cấp cho người sở hữu

Không chỉ là phương tiện di chuyển, các mẫu Mazda SUV còn là tuyên ngôn phong cách và gu thẩm mỹ của chủ nhân. Mỗi chiếc xe là sự hòa quyện tinh tế giữa nghệ thuật và công nghệ, góp phần khẳng định vị thế vững chắc của Mazda trong lòng khách hàng Việt.

Xem thêm bình luận