Cục CSGT đề xuất khôi phục đèn tín hiệu đếm giây

Tai nạn, vi phạm giảm mạnh

Theo đại diện Cục CSGT Bộ Công an, trong qua 2,5 tháng (từ 1.1 - 14.3) thực hiện Nghị định 168, người dân đã chấp hành rất tốt luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, các số liệu xử phạt, tai nạn giao thông đều giảm sâu so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong khoảng thời gian trên, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 587.075 trường hợp vi phạm, giảm 299.111 trường hợp (giảm 38,8%); tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 43.195 trường hợp; trừ điểm 58.578 giấy phép lái xe; tạm giữ 166.773 phương tiện các loại.

Theo Cục CSGT, qua 2,5 tháng thực hiện Nghị định 168, lượng phương tiện vi phạm giảm mạnh ẢNH: HIẾU THÀNH

Trong đó xử lý vi phạm nồng độ cồn 121.861 trường hợp, so với cùng kỳ giảm 115.468 trường hợp, giảm 48,7%; vi phạm tốc độ 138.725 trường hợp, so với cùng kỳ giảm 74.919 trường hợp, giảm 35,1%; người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy 861 trường hợp, so với cùng kỳ giảm 425 trường hợp, giảm 33%; không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 7.746 trường hợp, giảm 3.171 trường hợp, giảm 29%…

Đại diện Cục CSGT cho hay, tình hình tai nạn giao thông cũng chuyển biến rõ rệt, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, toàn quốc đã xảy ra 3.535 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1.933 người, bị thương 2.436 người. So với cùng kỳ năm 2024 giảm 1.635 vụ (giảm 31,62%), giảm 290 người chết (giảm 13,05%), giảm 1.621 người bị thương (giảm 39,96%).

Người dân chấp hành, ra đường an toàn hơn

Theo đại diện Cục CSGT, việc thực thi nghiêm túc luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168 đã tác động mạnh tới ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần thay đổi căn bản nhận thức, hành vi của người tham gia giao thông, bước đầu xây dựng, hình thành văn hóa giao thông, nhất là tại các đô thị lớn.

"Người dân tự giác chấp hành, an tâm hơn khi ra đường", đại diện Cục CSGT khẳng định.

Cục CSGT sẽ đề xuất khôi phục hoặc mở rộng hệ thống đồng hồ đếm ngược đèn tín hiệu ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện Cục CSGT cho hay, thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, hoàn thiện hạ tầng giao thông theo thẩm quyền, trong đó, tập trung rà soát, khắc phục, tổ chức các hệ thống báo hiệu đường bộ hợp lý, bổ sung biển báo hướng dẫn; kẻ vạch phân chia làn đường, phần đường…

Đồng thời đề xuất sửa chữa, khắc phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông, khôi phục hoặc mở rộng hệ thống đồng hồ đếm ngược tín hiệu đèn; xử lý trật tự đô thị, lấn chiếm lòng, lề đường, trông giữ xe trái phép gây cản trở, ùn tắc giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ thông tin trong công tác, nhất là ứng dụng hệ thống camera giám sát vào phát hiện, xử phạt giao thông…