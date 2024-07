Cử tri TP.HCM kiến nghị tính toán kỹ trước khi bỏ đèn giao thông đếm ngược

‘Thi tuyển vào lớp 10 còn căng thẳng hơn thi vào đại học’

Về giáo dục, ông Trần Quốc Hùng, cử tri P.5, Q.3 nhận xét vẫn còn một số bất cập trong tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM.

“Các học sinh khi thi vào lớp 10 chỉ mới 15 tuổi nhưng hầu hết đều phải đi học thêm 3 môn tuyển sinh, thậm chí có em 1 môn học 2 nơi. Thi tuyển vào lớp 10 bây giờ còn căng thẳng hơn cả thi tuyển vào đại học. Kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, ở môn toán cho thấy có bất cập giữa dạy học và đề thi. Hầu hết các em thi xong đều xác nhận các dạng đề thực tế có được là từ các lớp học thêm”, ông Hùng nói.

Vì vậy, cử tri này kiến nghị, việc đề thi phân hóa theo độ khó là tốt nhưng nên chia đều ra cả 3 môn thi. Việc phân luồng học sinh cũng không nên chỉ dựa vào quy định tỷ lệ đầu vào thấp tại các trường, cần đầu tư thêm cơ sở vật chất và có các phương án định hướng phù hợp để phân loại học sinh.

Về vấn đề an toàn của học sinh khi đến trường, sau vụ việc trẻ 5 tuổi chết do bị bỏ quên trên xe đưa đón, bà Chu Thị Nghĩa, cử tri P.9 nhận định, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 cần sớm có hiệu lực thi hành. Vì, theo bà Nghĩa, luật này có quy định, xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh, và phải trang bị thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe.